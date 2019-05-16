Engellilerin bir günlük askerlik sevinci

SİVAS (AA) - Sivas'ta 55, Yozgat'ta 18 zihinsel ve bedensel engelli, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törende bir günlüğüne asker oldu.

Sivas'ta sabah saatlerinde 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığına gelen engelliler, mihmandarlar eşliğinde kamuflajlarını ve botlarını giyerek kısa eğitime tabi tutuldu.

Eğitimin sonunda kamuflajlarıyla törene katılan engelliler, ant içerek terhis olmanın sevincini yaşadı.

Törende bir konuşma yapan 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, kutsal vatan hizmetini yapmak üzere birliklerine gelen engellilerin yemin törenine katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Erbakan, törene Türkiye Cumhuriyeti4ni temsilen şanlı al bayrağın, Çanakkale, Kurtuluş, Kore ve Kıbrıs savaşlarında ve terörle mücadele harekatında yiğitçe mücadele ederek canlarını asil vatana feda eden bütün şehitlerin ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile onun kahraman silah arkadaşlarının şahit olduğunu belirtti. Erbakan, "Bu yeminin teminatı şeref ve namustur. Şeref ve namus Türk ulusu için hava, su ve toprak kadar kutsaldır ve elzemdir. Komutanınız olarak sizlerin ettiği yemininize bağlı kalacağınıza, parolanızın vatan, bayrak ve şeref olacağına, dürüstlük ve doğruluktan asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum." dedi.