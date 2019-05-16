Engellilerin bir günlük askerlik sevinci

"Terhisten sonra anne ve babaların sözünü dinleyeceğinizin sözünü almak istiyorum yeni Mehmetçiklerimizden. Bu töreni düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Dünyanın dört bir yanında, ülkemizin her yerinde görev yapan güvenlik güçlerimizi kazadan, beladan, tüm şer oyunlarından muhafaza etsin."

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan da Askerlik Kanunu kapsamında silah altına alınmaları mümkün olmayan engellilerin bu hak ve ödevlerini sembolik olarak yerine getirmelerini sağlamak amacıyla Temsili Askerlik Uygulaması'nın yapıldığını belirtti.

Bu uygulamanın Türk Milletinin vatan sevgisini gösteren dünyadaki ilk ve tek uygulama olması nedeniyle önem kazandığını vurgulayan Özfidan, şöyle konuştu:

"Engelli kardeşlerimizin bir gün bile olsa bu mutluluğu yaşamalarına imkan sağlamaktayız. Aramıza katılan engelli vatandaşlarımızın gönüllerinden geçen duygu ve düşünceleri paylaşmak bize manevi güç vermektedir. Ailelerimiz her türlü güçlüğe göğüs gererek engelli çocuklarımıza destek olmaya çalışıyor. Fedakarlık ve özveriyle büyüttüğünüz ve bir günlüğüne bize emanet ettiğiniz evlatlarınız, birlik ve beraberliğimizin en güzel sembolü olarak karşımızda durmaktadırlar. Bugünün hatırası, hayatınız boyunca yüreğinizden çıkmayacak. Ettiğiniz bu yemin her zaman karşınıza çıkacak, ömrünüz boyunca haklı gururunuz olacaktır. Sizlerin sevginizde, düşüncenizde ve başarınızda engel yoktur. Biz bunları bugün gördük, sizlerle gurur duyduk. Bizim yüreğimizde de sizin için hiçbir engel yoktur. Sizleri seviyor ve sizlerle gurur duyuyoruz."