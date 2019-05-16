Engellilerin bir günlük askerlik sevinci

Van'da 32 zihinsel ve bedensel engelli, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törende bir günlüğüne asker oldu.
Program kapsamında İl Jandarma Komutanlığına gelen engelliler, mihmandarlar eşliğinde kamuflajlarını ve botlarını giyerek kısa eğitime tabi tutuldu.
Eğitimin sonunda temsili askerler, yemin ederek terhis olmanın mutluluğunu yaşadı.
Törene katılan Vali Mehmet Emin Bilmez, yaptığı konuşmada, yemin töreninin hayırlı olmasını dileyerek, engellilerin ettikleri yemine bağlı kalarak komutanların sözünü dinleyeceğini söyledi.
Yeminin görünmeyen tarafında ailelerin yer aldığını aktaran Bilmez, şöyle dedi:
"Terhisten sonra anne ve babaların sözünü dinleyeceğinizin sözünü almak istiyorum yeni Mehmetçiklerimizden. Bu töreni düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Dünyanın dört bir yanında, ülkemizin her yerinde görev yapan güvenlik güçlerimizi kazadan, beladan, tüm şer oyunlarından muhafaza etsin."
- "Bu uygulama vatan sevgisinin bir göstergesi"
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan da Askerlik Kanunu kapsamında silah altına alınmaları mümkün olmayan engellilerin bu hak ve ödevlerini sembolik olarak yerine getirmelerini sağlamak amacıyla Temsili Askerlik Uygulaması'nın yapıldığını belirtti.
Bu uygulamanın Türk Milletinin vatan sevgisini gösteren dünyadaki ilk ve tek uygulama olması nedeniyle önem kazandığını vurgulayan Özfidan, şöyle konuştu:
"Engelli kardeşlerimizin bir gün bile olsa bu mutluluğu yaşamalarına imkan sağlamaktayız. Aramıza katılan engelli vatandaşlarımızın gönüllerinden geçen duygu ve düşünceleri paylaşmak bize manevi güç vermektedir. Ailelerimiz her türlü güçlüğe göğüs gererek engelli çocuklarımıza destek olmaya çalışıyor. Fedakarlık ve özveriyle büyüttüğünüz ve bir günlüğüne bize emanet ettiğiniz evlatlarınız, birlik ve beraberliğimizin en güzel sembolü olarak karşımızda durmaktadırlar. Bugünün hatırası, hayatınız boyunca yüreğinizden çıkmayacak. Ettiğiniz bu yemin her zaman karşınıza çıkacak, ömrünüz boyunca haklı gururunuz olacaktır. Sizlerin sevginizde, düşüncenizde ve başarınızda engel yoktur. Biz bunları bugün gördük, sizlerle gurur duyduk. Bizim yüreğimizde de sizin için hiçbir engel yoktur. Sizleri seviyor ve sizlerle gurur duyuyoruz."
Engelliler adına konuşan Ferhat Mete ise bir günlüğüne de olsa asker olmanın gururunu kendilerine yaşatan Jandarma Genel Komutanlığına ve törenin düzenlenmesine emeği geçenlere teşekkür etti.
Her zaman asker olmak istediğini, askerleri çok sevdiğini dile getiren Mete, bu duyguyu yaşadığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.
Konuşmaların ardından Vali Bilmez, Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Jandarma Alay Komutanı Yavuz Özfidan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu, Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Dilek ile protokol üyeleri temsili askerliklerini tamamlayan engellilere künye ve terhis belgelerini takdim etti.
Engelliler, daha sonra alanda tören yürüyüşü ve silah atışı yaptı. Ailelerin duygusal anlar yaşadığı tören, fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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