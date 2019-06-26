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Engellilerin engelsiz filmi ’Adım Adım’ izleyici ile buluşmayı bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 10:56 | Son Güncelleme

Çekimleri İzmir’de gerçekleştirilen ve engellilerin hayata tutunmasını konu alan ’Adım Adım’ filminin yapımcısı Pelin Uzun, filmin televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacağının müjdesini verdi.

Engellilerin engelsiz filmi ’Adım Adım’ izleyici ile buluşmayı bekliyor

Çekimleri İzmir’de gerçekleştirilen ve engellilerin hayata tutunmasını konu alan ’Adım Adım’ filminin yapımcısı Pelin Uzun, filmin televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacağının müjdesini verdi. Uzun, "Biz bu film ile hayatın her anında herkesin bir kırılma yaşayabileceğini fakat tekrar yoluna devam edebileceğini göstermiş olduk’’ dedi.
Oyuncu kadrosunda usta oyuncuların yanı sıra engelli gençlerin yer aldığı ’Adım Adım’ filmi televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye’de engellileri başrollere taşıyan ilk uzun metrajlı film olan Adım Adım, 2015 yılında çekimleri tamamlanmış, 2016 yılında vizyona girmiş ve ilk prömiyerini Hindistan Film Festivali’nde yapmıştı. Dünya genelinde yaklaşık 600 filmin seçildiği festivalde yapımcılığını ve yönetmenliğini Pelin

Engellilerin engelsiz filmi ’Adım Adım’ izleyici ile buluşmayı bekliyor

Engellilerin engelsiz filmi ’Adım Adım’ izleyici ile buluşmayı bekliyor

Engellilerin engelsiz filmi ’Adım Adım’ izleyici ile buluşmayı bekliyor

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