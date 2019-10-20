Engellilerin hayatına dokunan birincilik

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katılan Erzurum Mehmetçik Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri Muhammet Emin Aksakal ve Çağan Orçun Çelik, 'insanlık yararına teknoloji, ulaşım' kategorisinde 'Engelliler İçin Çok Fonksiyonlu Araba' isimli yeni nesil engelli yürüme aracı projeleriyle birinci oldu. Projenin danışman öğretmeni Pınar Polat, "Festivalde 122 ülke ve 81 ilden gelen projeler vardı. Devlet okulu olarak bunların arasından sıyrılıp birinciliği aldık. Öğrencilerimle gurur duyuyorum" dedi.

İstanbul'da, 17-22 Eylül tarihlerinde yapılan TEKNOFEST İstanbul’da Erzurum'dan merkez Palandöken ilçesindeki Mehmetçik Ortaokulu öğrencileri büyük bir başarıya imza attı. 8'inci sınıf öğrencileri Muhammet Emin Aksakal ve Çağan Orçun Çelik, 'insanlık yararına teknoloji, ulaşım' kategorisinde 'Engelliler İçin Çok Fonksiyonlu Araba' isimli yeni nesil engelli yürüme aracı projeleriyle birinci oldu.

Engelliler için yaptıkları projeyi okulların önünde tanıtımını yapan Muhammet Emin Aksakal ve Çağan Orçun Çelik, artık engelli bireylerin kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebileceklerini belirtti. Yaptıkları aracın yürüme engellinin bacaklarını kullanamamasından dolayı gaz ve fren pedalını direksiyona buton halinde koyarak engelli bireyin elleriyle aracı kullanıp trafiğe ve topluma karışmasını hedeflediklerini belirten Çağan Orçun Çelik, "Bu tasarımı otomatik vitesli araçlarda yapılmasını düşündük. Araca kişinin engelli sandalyesi ile binebilmesi için ilk olarak kumanda ile arka bagaj kısmını açıp yine kumanda yardımı ile rampayı indiriyor. Tekerlekli sandalyesi ile içeri giren engelli tekerlekli sandalyesi ile araca binince rampa ve bagaj yine yukarı kalkıyor. Engelli, aracın içerisinde sandalyesini sabitleyerek aracı sürmeye başlayabilir. İkinci olarak engellinin ayaklarıyla gaz ve frene basamadığı için direksiyona gaz ve fren pedallarını ekleyerek engellinin aracı kullanmasını sağlayan bir özelliğe sahiptir" diye konuştu.