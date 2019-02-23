Engellilerin kayakla rehabilite olmaları sağlanıyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan engellilerin kayak yaparak rehabilite olmaları sağlanıyor.

Bitlis Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, haftanın belirli günlerinde rehabilite olmaları için engelliler il merkezindeki tarihi El-Aman Hanı Kayak Tesisi'ne götürülüyor.

Tesiste eğitmenler eşliğinde kızaklarla kaymanın keyfini yaşayan engellilerin güzel vakit geçirmeleri ve rehabilite olmaları amaçlanıyor.

Kayak etkinliğinde kızaklarla kayarak doyasıya eğlenen engellilerin birbiriyle yarışması da renkli görüntüler oluşturdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahlat Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki engellilere yönelik farklı etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Engellilerin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmesi için kayak merkezine getirildiğini anlatan Altun, şunları kaydetti:

"Burada iyi vakit geçiren engellilerimiz hem eğleniyor hem de deşarj oluyor. Öğrencilerimiz bu aktivitelerden keyif aldıklarını söylüyor. Bugün onlarla çok keyifli zaman geçirdik. Ben de kızağa binip onlarla kayak yaptım. 24 saat bina içinde olan engellilerimize yönelik değişik aktiviteler yapılıyor ama kayak tesisinin olması büyük avantaj. Bu yıl çok kar yağdı. Engellilerimiz de kayak yaptı. Engellilerimiz istedikçe buraya getirmeye devam edeceğiz."

