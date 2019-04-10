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Engellilerin motosikletlerini çalan şüpheli kameralara yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 15:58 | Son Güncelleme

Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şubesi'nden engellilere ait iki motosikletin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şubesi'nden engellilere ait iki motosikleti çalan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklayama göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şubesi'nden engelli vatandaşlara ait biri elektrikli iki motosikleti çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Derneğin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin H.Ö. olduğunu tespit etti.

Adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Emniyet tarafından paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde zanlının dernek kapısını zorlayarak açması ve içeride bulunan iki motosikleti çalması yer alıyor.

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