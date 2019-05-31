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Engellilerin profesör dedesine YÖK'ten ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 11:28 | Son Güncelleme

SİVAS'ta engellilere yönelik yaptığı çalışmalarla övgü alan, engelli dedesi olarak bilinen Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta engellilere yönelik yaptığı çalışmalarla övgü alan, engelli dedesi olarak bilinen Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Toparlı'ya Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından 'Engelli Dostu' ödülü verildi. YÖK Başkanlığınca tarafından 2018 yılında düzenlenen Engelsiz Eğitim Çalıştayı'nda ilk kez dağıtılan ve engellilerin sorunlarının çözümü için teşvik edici çalışmalar ve projeler sağlamış yükseköğretim kurumlarına verilen 'Engelsiz Üniversite Ödülleri', bu yıl gerçekleştirilen törenle ikinci kez sahiplerini buldu. 2 Aralık 2016 tarihinde engelli öğrencilerin ve personelin sıkıntılarını gidermek, hızlı ve etkin çözümler üretmek amacıyla kurulan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi'nin (CENGEL) Koordinatörü ve Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı da ödüle layık görüldü. Üniversitenin 'Engelsiz Üniversite' sloganıyla engelli bireylerin eğitimlerine, eğitsel mekanlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere ulaşımında farkındalık oluşturmak için çalışmalar yürüten, kentteki engellilerin sorunlarına çözümler üreten Prof. Dr. Toparlı'ya 'Engelli Dostu' ödülü verildi. Prof. Dr. Toparlı aldığı ödülü Senato Toplantı Salonu'nda tüm dekan ve müdürlerin de katıldığı toplantıda Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız'a takdim etti. 'ENGELLİLERE HİZMETİN SONU YOKTUR' Prof.Dr. Recep Toparlı, bu ödülden dolayı çok gururlu ve mutlu olduğunu belirterek, "CENGEL birimini 3 yıl önce kurduk. Rektörümüz Prof Dr. Alim Yıldız kurdu ve beni de bu birime sorumlu olarak atadı. 3 yıldır engellilerle birlikte değişik konularda onlara yardımcı olmak, onlara hayatı kolaylaştırmak, onlara hayatı güzel kılmak için çalışıyoruz. Bir nevi engelleri kaldırıyoruz. Bu kapsamda yaptığımız çalışmaların sayısı epeyce çoğaldı. Daha önceden ödül yerine bayrak veriliyordu. Bu yıl engellilere sahip çıkanlara ve engelli dostlarına da bireysel ödül verildi. Türkiye'de 6 kişiye verildi. Ben de onlardan birisi olmaktan çok mutluyum. Ödülü tarif etmeye kelimeler yetmiyor. Marifet iltifata tabidir. Biz bir ödül alalım diye değil, onlara hayatı kolaylaştırmak için bu işleri yapıyoruz. Takdir edenlere de ben çok teşekkür ediyorum. Bunlar bizim çalışma şevkimizi artırıyor. Engellilere hizmetin sonu yoktur. Bizler bu istek ve arzuyla devam edeceğiz ve onlara hayatı kolaylaştıracağız. Her zaman şunu söylüyorum, 'Engelliye acımayınız, engelliye destek olunuz' onlar da hayatı güzelce yaşasınlar" dedi.

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