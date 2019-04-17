Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının Geliştirilmesi Projesi

"Toplam bütçesi 6,3 milyon lira olan projemizle, Sivas'tan başlayıp Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Ankara, Eskişehir ve Bursa'da 3 bin 600 engelliye ve ailelerine ulaşmayı hedefliyoruz. Proje kapsamında yaklaşık 4 milyon liralık 695 adet araç gereç dağıtımını ve 5 ilde 5 kamusal mekanın engelliler için erişilebilir hale getirilmesini sağlayacağız. Ardahan, Erzurum, Kars, Sivas ve Yozgat'ta belirlenen 5 pilot mekanda TSE 9111 standardı gözetilerek ek donanım ve düzenlemeler yapılarak, engelliler için erişebilir örnek alanlar oluşturacağız."

Projeyi, "kapsayıcılık", "hak temellilik" ve "savunuculuk" ilkeleri odaklı geliştirdiklerini söyleyen Elbir, şöyle devam etti:

SİVAS (AA) - Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) çerçevesinde Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneğince (DİSODER) geliştirilen "Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi (ESKİP)" Sivas'ta hayata geçirildi.

Elbir, "İstihdam potansiyeli yüksek Ankara, Bursa ve Eskişehir'de engelliler için kariyer günleri ve eğitimler düzenleyerek engellilerle engelli aday arayan işverenleri bir araya getireceğiz." dedi.

TANAP Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal ve Çevre Direktörü Fatih Erdem de "TANAP SEIP kapsamında, engelleri aşma hedefiyle fonlanmaya uygun bulunan projelere ESKİP de dahil olmak üzere toplam 20 milyon lira tahsis ettik." ifadesini kullandı.

CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız da projenin üniversitelerinden başlamasının gurur verici olduğunu dile getirdi.

Engelsiz üniversite için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Yıldız, "Bu projenin ülkemizin hem ekonomik hem sosyal hayatına büyük katkıları olacağını düşünüyorum.

Daire başkanlıklarımızın A ve B bloklarına görme, işitme ve bedensel engelliler için bina içi mobil navigasyon sistemi, kabartma yazı kapı isimlikleri, kat planları, asansör talimatları, renkli uyarı bantları, akülü araba şarj istasyonu, çağrı butonu, kaymaz zemin gibi birçok donanım yapıldı." dedi.

Konuşmaların ardından engelliler için özel olarak düzenlenen mekanın açılışı yapıldı.

