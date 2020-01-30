HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Engellilerin ulaşımını engelleyenleri cezalandıracak

Engellilerin ulaşımını engelleyenleri cezalandıracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 08:31 | Son Güncelleme

ADAPAZARI’nda faaliyet gösteren özel bir okulda eğitim gören 9 öğrenci tarafından geliştirilen 'Engel Dedektör' isimli uygulama, engellilerin ulaşımını engelleyecek araçları tek tuşla yetkili birime bildirecek.

Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI’nda faaliyet gösteren özel bir okulda eğitim gören 9 öğrenci tarafından geliştirilen 'Engel Dedektör' isimli uygulama, engellilerin ulaşımını engelleyecek araçları tek tuşla yetkili birime bildirecek. Uygulama sayesinde, engelli rampalarının önüne park eden araçların konum bilgisi ve fotoğrafları yetkili birimlere iletilecek.
Adapazarı'nda faaliyet gösteren özel bir okulda eğitim gören 9 öğrenci, öğretmenleri Gonca Komşu ve Beytullah Akyüz ile yaklaşık 2 ay süren çalışma sonucunda 'Engel Dedektör' isimli uygulamayı geliştirdi. Öğrenciler tarafından geliştirilen bu uygulama, engelli rampalarının önüne park eden araçların konum bilgisi ve fotoğraflarını yetkili birimlere iletecek.
Hazırladıkları uygulama ile ilgili bilgi veren Selim Bozkurt isimli öğrenci, "Projemizin amacı, engelli rampalarının önüne araç park edilmesini önlemek. Bizim buradaki amacımız engelli bireylerin, bisikletlilerin, bebek arabası kullananların ve yürüme zorluğu çekenlerin trafikte rahatça hareket edebilmesi. Örneğin sokakta yürürken bir engelli rampasının önüne araç park edildiğini gördünüz, telefonunuzu çıkartacak ve kişisel bilgilerinizi girdikten sonra konuma izin vererek maksimum 3 tane fotoğraf yükleyerek gönder fotoğrafına tıkladığınızda bu fotoğraflar ve bilgiler gerekli birimlere ulaşacak" dedi.
Robotik kodlama öğretmeni Gonca Komşu ise "Çocuklarla Bilim Kahramanları Derneği sayesinde oluşturulan takımla bir araya geldik. Bilim Kahramanları her yıl Türkiye ayağını gerçekleştirdiği First Lego Lig Turnuvası sayesinde öğrencilerimizle proje, öz değerler ve robot aşamalarını gerçekleştirmek üzere çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki son projemizde farkındalık yaratmak amacıyla çocuklarımızla birçok alanda hala çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.
Şu an aktif olarak kullanılabilen ve testleri başarıyla geçen uygulamanın 2 hafta içerisinde tamamen kullanıma hazır hale geleceğini belirten Komşu, projenin diğer ayağı olan emniyet ve yerel yönetimlere yapılacak sunumun ardından uygulamanın kullanılmaya başlanması için bir engel kalmayacağını belirtti.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
PARTNER Onu hiç böyle görmediniz! Onu hiç böyle görmediniz!
Bu uyarı Tüm Türkiye'ye! Kar, yağmur, fırtına...Bu uyarı Tüm Türkiye'ye! Kar, yağmur, fırtına...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O sözler ünlü sunucuyu çileden çıkardı

O sözler ünlü sunucuyu çileden çıkardı

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Trump imzayı attı! Resmen başladı

Trump imzayı attı! Resmen başladı

Kızılay Başkanı'ndan 'Ensar' iddialarına cevap!

Kızılay Başkanı'ndan 'Ensar' iddialarına cevap!

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye son dakika uyarısı! Kar, yağmur, fırtına...

Bu uyarı Tüm Türkiye'ye! Kar, yağmur, fırtına...

Suriye sınırına gece askeri sevkiyat!

Suriye sınırına gece askeri sevkiyat!

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki: İşinin başında dur

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Beyoğlu'nda metruk binadaki yangın! Alevler yan binaya da sıçradı

Beyoğlu'nda yangın paniği! Alevler bir anda sıçradı

TEM'de araç yoldan çıkıp bariyerlere çarptı: 2 yaralı

TEM'de araç yoldan çıkıp bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Koronavirüs (corona virus) salgını dünyayı tehdit etmeye devam ediyor! Ölü ve yaralı sayısı yükseldi

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.