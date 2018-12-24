Engellilerin ve Devlet Korumasındaki Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni

Bugünkü atamayla birlikte engelli kamu görevlisi sayısının 56 bini aştığına dikkati çeken Erdoğan, engelli vatandaşları sadece kamuya atamakla kalmadıklarını, özel durumlarını göz önünde bulundurarak, kurum içinde iller arasında kolayca yer değiştirebilmelerini de sağladıklarını anlattı.

Bu yerleştirmede ilk defa devlet korumasındaki gençlerin öğretmenlik, mühendislik, hemşirelik gibi unvanlara atanacağını vurgulayan Erdoğan, toplam 5 bin 778 kişinin yeni bir hayata başlayacağını söyledi.

Ataması yapılacak 2 bin 504'ü engelli, 3 bin 274'ü devlet korumasından yararlanan ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunu gencin bu kuraya dahil edildiğini belirten Erdoğan, yeni görev yerlerinin hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde de bu ülkede tek bir sahipsiz vatandaşımızı, muhtaç insanımızı bırakmayana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu çalışanları içinde engelli çocuğu olanlara, yüzde 50 artırımlı yardım ödediklerini hatırlatarak engelli raporları konusundaki sorunları çözdüklerini bildirdi.

- "Engelli evlatlarımızı 'cennet çocukları' olarak görüyoruz"

Kamuya ve özel sektöre ait merkezlerde 23 bin engelli bireye yatılı bakım hizmeti sunulduğunu ifade eden Erdoğan, "Biz engelli evlatlarımızı 'cennet çocukları' olarak görüyoruz. Engellerin evlatlarımızın zihinlerinde veya uzuvlarında değil, onları eksik olarak gören kalplerde olduğuna inanıyoruz. Tüm canlılar gibi engelli kardeşlerimizi de 'Yaratılanı severiz, Yaradan'dan ötürü' inancıyla kucaklıyor, onlara hizmet ediyoruz." diye konuştu.

Devlet korumasından yararlanan çocuklara en iyi bakımın aileleri tarafından yapılacağının altını çizen Erdoğan, bu anlayışla 122 bin çocuğun bakımı için ailelerine 826'şar lira maddi destek verdiklerini söyledi.

- "Sahipsiz kalmış her çocuğun annesi de babası da devlettir"

Bu yıl itibarıyla 6 bin 423 çocuğun koruyucu aile yanında bakıldığını bilgisini veren Erdoğan şöyle devam etti: