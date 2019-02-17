Engellilerin Yaşam Gücü: Aikido

Aikido, 1920’lerde yaratılmış ve 1940 yılında resmi olarak tanınmış bir Japon savunma sanatı. Aikido, yaşam gücüyle bütünleşme yolu anlamına geliyor. İzmir’de 2014 yılında kurulan Engelliler için Japon Sanatları ve Sporları Derneği, bu savunma sanatını birçok engellinin yaşam gücüne çevirmiş durumda.

Haftada iki gün yapılan antrenmanlara katılanlar arasında ortopedik engelliler de var, görme engelliler de hafif zihinsel engelliler de. Derneğin Başkanı Engin Ergin, aynı zamanda aikido antrenörü. Ergin, davet edildiği bir okulda, tek kolu olmayan bir öğrenciye ayrımcılık yapıldığını görünce engellilere aikido öğretmeye karar vermiş.

“Engellileri ikna etmek kolay olmadı”

Ancak engellileri bu savunma sanatına ikna etmek başlangıçta pek de kolay olmamış: “Zaten engelliyiz, bir de kolumuz bacağımız kırılır mı endişesi vardı. Böyle bir şey olmayacağını anlattım. Zaten gördüğünüz gibi yere düşen bizleriz. Onlar bizi düşürenler. Böyle olunca çok hoşlarına gitti. Şimdi burası engelli arkadaşlarımın keyif aldığı bir yer”.