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Engellilerin yerine park yapanlara ceza yağdı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 10:08 | Son Güncelleme

Balıkesir’de Trafik polisleri engelli vatandaşlar için oluşturulan özel otopark yerlerine araç parkeden sürücülere ceza yağdırdı.Edinilen bilgiye göre, Engelli vatandaşların mağdur olmasını önlemek isteyen Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerde bulundu.

Balıkesir’de Trafik polisleri engelli vatandaşlar için oluşturulan özel otopark yerlerine araç parkeden sürücülere ceza yağdırdı.
Edinilen bilgiye göre, Engelli vatandaşların mağdur olmasını önlemek isteyen Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerde bulundu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Amirlikleri sorumluluk güzergahlarında 25 ekip 39 personel, 4 yaya personeli ile yapılan Özel denetimlerde 26 Engelli park yerinin denetimi sonucunda; 139 araç ve sürücüsü kontrol edilerek, 57 araç sahibi ve sürücüsüne taşıt yolu üzerinde engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park yapmaktan 12 bin 312 TL idari para cezası uygulandı.

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