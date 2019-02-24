ENGELLİNİ 60'TAN FAZLA MADALYA İLE YIKTI

İLK YARIŞINDAN BİRİNCİLİKLE ÇIKTI Yüzücülük kariyerine 2013 yılında ilk adımını atan Köle, "İstanbul Büyükşehir Spor Kulübü'nde yüzmeye başladım ve bir süre sonra sürekli yarışmalara girdim. İlk girdiğim yarışta birincilik elde ettim ve sonrasında da Türkiye birincisi oldum. İlk uluslararası tecrübem ise 2014 yılında Yunanistan'da düzenlenen yarışta oldu. Heyecanlıydım ve korkuyordum. İlk kez bu büyüklükte bir organizasyona katıldım. Orada 3 madalya aldım. 50 metre serbest stilde 2'nci oldum. 400 metre serbestte 1'inci oldum. Sırtüstü stilde de 3'üncü oldum. Ülkeme 3 madalyayla döndüm. Evde 60'tan fazla madalya var. 2 tane de ödülüm var" dedi.

"AİLEM OLMASAYDI BAŞARAMAZDIM"

Ailesi tarafından yüzme sporuna yönlendirilen Köle, onların fedakarlığına dikkat çekerek, "Haftada 8 kez antrenman yapıyorum. Bu süreçte ailem her zaman bana destek oldu. Bana her zaman 'Sen yaparsın' dediler. Ailem olmasaydı belki bu duruma kadar gelemezdim" diye konuştu.

"ABD'Lİ YÜZÜCÜ PHELPS İLE TANIŞMAK İSTİYORUM"

Kendisine Amerikalı yüzücü Michael Phelps'i örnek aldığını ifade eden Köle, "Küçüklüğümde onun yarışlarını izliyordum. Kendime 'onun gibi bir yüzücü olacağım ve onun gibi kelebekleme yüzeceğim' diyordum. Bir de hayalimde Michael Phelps'le tanışmak var. Umarım bir gün onunla tanışma fırsatı bulurum" diyerek hayalini anlattı.

"HER ÇABANIZDA ELİNİ UZATAN OLUYOR"

"Engel kafada bitiyor. Dışarıdaki insanlar bizi ne kadar engelli de görseler birçok başarı gösteren arkadaşlarım var. Onlardan bir farkımız yok" diyerek sözlerine devam eden Köle şunları söyledi:

"Biz kendimizi engelli olarak görmüyoruz. Engelli bireyler içlerine kapanmasın, benim gibi çabalasın. Her çabanızda elini uzatan oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü gibi bir kulüp bana el uzattı. Bu duruma kadar geldim. Onların çok büyük emeği var. Evde bilgisayar masasında oturmak yerine, illa spor değil ilgilendikleri alanlarda daha iyi bir yerlere geleceklerine inanıyorum."