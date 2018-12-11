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Engellinin akülü aracını çalıp yaktılar

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 16:14 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Bandırma ilçesi Hacıyusuf Mahallesi’nde oturan engelli Gülcan Arabacı'nın (32) kullandığı akülü aracı, oturduğu apartmanın girişinden geçen cuma günü çalındı.

Engellinin akülü aracını çalıp yaktılar

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ilçesi Hacıyusuf Mahallesi’nde oturan engelli Gülcan Arabacı'nın (32) kullandığı akülü aracı, oturduğu apartmanın girişinden geçen cuma günü çalındı. Çalınan akülü araç, pazar günü yanmış halde polis tarafından bulundu. Polisce başlatılan soruştur sonucu akülü engelli aracın, yaşları 10-14 arasından değişen suça sürüklenen 2 çocuk tarafından çalındığı belirlendi. Emniyet yetkilileri engelli araç ve çok sayıda bisikletin çalışmasıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini, şüpheli olarak yakalan iki çocuğun da adli makamlara sevk edildiğini belirtti.
Aracının çalınmasının ardından derin üzüntü yaşadığını belirten bedensel engelli Gülcan Arabacı, aracının olamaması nedeniyle 1 haftadır sokağa çıkamadığını ve eve mahkûm olduğunu belirterek hırsızların cezasını çekmesini istediğini söyledi. Arabacı, "Onsuz dışarı çıkamıyorum. Çalmışlar çok üzüldüm içim acıdı. Böyle bir şey ilk defa yaşadım. Ben aracımla dışarı çıkıp gezebiliyorum, hava alıyorum. Aracım olmayınca eve mahkum oluyorum" dedi. Anne Hatice Arabacı da akülü aracın çalışması konusunda yaşadıklarını anlatarak şunları söyledi:
"Cuma gecesi çalınmış sonra emniyeti çağırdık, tutanak tuttular. Pazar günü de çocuk bürodan çağırdılar orada da arabanın durumunu gördüm. Aracın akülerini ayrı satmışlar kalan kısmını da yakmışlar herhalde hurdaya satmak amacıyla. Aracımızı o şekilde gördük. Görüntüsünü kızımla da paylaştım. Bulundu diye sevinmiştik ama durumunu görünce hüsrana uğradık. Aracımızı her zaman apartman girişinde merdiven altına koyuyorduk. Araç şarj halindeydi. Fişi çıkarmışlar kabloyu da çekmişler ama fiş evde takılı olduğu için çıkartamamışlar. Oradan alıp gitmişler, kimse de görmemiş. Biz aracı yakılmış halde gördük görünce de inanamadık."
'DERNEĞİMİZE AİT KAFEMİZ KAPATILMASA AKÜLÜ ARACI HEMEN ALIRDIK'
Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği Başkanı Hüseyin Uçar, dernek kurulduğundan bu yana Gülcan Arabacı’nın üyeleri olduğunu belirterek olayı duyar duymaz yardımcı olmak için devreye girdiklerini aktardı. Uçar, "Aslında bizim daha önceden çadır kafemiz vardı. Büyükşehir Belediyesi tarafından kapatıldı. Eğer o olsaydı bugün araçla gelip kendisine aracı hediye edebilirdik. Diğer kurumlarla irtibata geçtik en geç 1 hafta içinde bu mağduriyeti gidereceğiz. Hırsızlık genel olarak kötü ama bir engellinin hayatın içinde yer almasını sağlayan akülü aracın çalınması bana göre çok kötü bir şey. Bencillikte son noktaya gelindiğini gösteriyor. Bandırma’da bugüne kadar bu kadar kötü ve zorlayıcı bir olayla karşılamadık. Böyle sorumsuz ve vicdansız inşaların Bandırma’da olması hepimiz için sıkıntılı bir durum" diye konuştu.

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Engellinin akülü aracını çalıp yaktılarEngellinin akülü aracını çalıp yaktılarEngellinin akülü aracını çalıp yaktılarEngellinin akülü aracını çalıp yaktılar

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