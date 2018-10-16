Engellinin cep telefonunu çaldılar

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yürüme engelli Namık Yılmaz'ın (46) cep telefonunu çaldı. Olay, dün gece merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'ndeki Merkez Park'ta meydana geldi. Engelli motosikletiyle parkta gezinti yapan Namık Yılmaz, ağaçların arasında uyuya kaldı. Bir süre sonra uyanan Yılmaz, motosikletinin üzerinde koyduğu cep telefonunu bulamayınca, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, Yılmaz'ın ifadesini aldı. Polis, çalınan cep telefonunun bulunması için çalışma başlattı.
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