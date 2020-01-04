HABER
  4. Engellinin tekerlekli sandalyesini çaldı, vicdan azabıyla geri bıraktı

Engellinin tekerlekli sandalyesini çaldı, vicdan azabıyla geri bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 15:03 | Son Güncelleme

ANKARA'da engelli M.A.'nın evinin önündeki tekerlekli sandalyeyi çalan, daha sonra vicdan azabı duyarak geri bırakan S.M.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Engellinin tekerlekli sandalyesini çaldı, vicdan azabıyla geri bıraktı

ANKARA,(DHA)- ANKARA'da engelli M.A.'nın evinin önündeki tekerlekli sandalyeyi çalan, daha sonra vicdan azabı duyarak geri bırakan S.M.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Olay, geçen 17 Aralık'ta Mamak ilçesi Demirlibahçe mahallesinde meydana geldi. Yürüme engelli Suriye uyruklu M.A., evinin önündeki tekerlekli sandalyesinin yerinde olmadığını fark edince polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede tekerlekli sandalyeyi evin önünden alıp götürürken kameraya yansıyan kişinin S.M.A. olduğu tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma yapıldığı sırada S.M.A., aldığı tekerlekli sandalyeyi evin önüne geri bıraktı. S.M.A, bir süre sonra polis tarafından gözaltına alındı. S.M.A. ifadesinde, tekerlekli sandalyeyi satmak için aldığını ancak daha sonra vicdan azabı yaşadığı için geri götürüp aldığı yere bıraktığını söyledi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen S.M.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDNA raporunda korkunç gerçek: 5 adet sperm örneği var!DNA raporunda korkunç gerçek: 5 adet sperm örneği var!
Kar tarihi Harput Mahallesi’ni beyaza bürüdü, 13 köy yolu kapandıKar tarihi Harput Mahallesi’ni beyaza bürüdü, 13 köy yolu kapandı
Birlikte yaşadığı kadını dövüp, cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı (2)- YenidenBirlikte yaşadığı kadını dövüp, cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı (2)- Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Paha biçilemiyor! "100 bin lira dahi verseler satmam"

Paha biçilemiyor! "100 bin lira dahi verseler satmam"

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik İran telefonu

Ankara'dan kritik 'İran' telefonu

Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Hızı 105 km'ye çıkacak

Dikkat! 105 km hızla gelecek

Diyarbakır merkezli 10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 80 gözaltı

10 ilde düğmeye basıldı: 80 gözaltı!

PTT’ye gelen kargo paketindeki adres herkesi şaşırttı!

Yok böyle 'açık adres'

Sosyal medyadan bu paylaşımı yaptı, 1 gün sonra ölü bulundu

Sosyal medyadan bu paylaşımı yaptı, 1 gün sonra ölü bulundu

Irak'ın kuzeyinde örgüte darbe! 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde örgüte darbe! 2 PKK'lı terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.