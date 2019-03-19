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Engelliyi vahşice öldürmeden önce evine çıkmasına yardımcı olmuşlar

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 15:59 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, bedensel engelli Muktedir Çapur'u gasp amacıyla 30 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Gürsel K.'nın olay anında beraberinde bulunan Burak G.

Engelliyi vahşice öldürmeden önce evine çıkmasına yardımcı olmuşlar

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, bedensel engelli Muktedir Çapur'u gasp amacıyla 30 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Gürsel K.'nın olay anında beraberinde bulunan Burak G. yakalandı. İfadesinde tekerlekli sandalyesi ile evinin bulunduğu apartmanın önüne gelen Muktedir Çapur'a yukarı çıkması için yardımcı olduğunu ve cinayeti görmediğini iddia eden Burak G., adliyeye sevk edildi.
Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Muktedir Çapur, önceki gece evinin kapısında, gezmekten dönen yakınları tarafından bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Yapılan incelemede vücudunda 30 bıçak darbesi tespit edilen ve boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlenen Çapur'un katil zanlısı olarak Gürsel K. gözaltına alındı. Çapur'un 160 lirası ile sigaralarını gasbettiği ortaya çıkan Gürsel K. tutuklanarak cezaevine konuldu.
CİNAYETİ GÖRMEDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, yürüttükleri soruşturma kapsamında olay anında Gürsel K.'nin yanında olduğu tespit edilen Burak G.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Burak G. polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, Muktedir Çapur ile yolda karşılaştıklarını, Çapur'a evine çıkmasında yardımcı olduklarını anlattı. "Yolda karşılaştık. Yardım etmek için evine çıkardık. Ben sadece eve çıkmasına yardım ettim. Cinayeti görmedim" diyen Burak G. adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI

Engelliyi vahşice öldürmeden önce evine çıkmasına yardımcı olmuşlar

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