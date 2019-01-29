‘Engelsiz Aile Eğitimleri’ sertifika töreni ile sona erdi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Engelsiz Yaşam Aile Eğitimleri’ne katılan ailelere sertifikalarını verdi.

Bursa’yı daha yaşanabilir bir şehir haline getirme hedefiyle çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Engelsiz Yaşam Merkezi, engellilerin ve ailelerinin yüzlerini güldüren faaliyetleriyle örnek oluyor. Bursa’da yaklaşık 1 aydır devam eden ‘Engelsiz Yaşam Merkezi Aile Eğitimleri’, sertifika töreniyle sona erdi. Engellilerin ve ailelerinin hayatlarına ışık tutan eğitimlerin sertifikalarını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş verdi. Başkan Aktaş, eğitimin önemine işaret ettiği açıklamasında, “Aile, gerek fert, gerekse toplum için en temel unsurdur. Ailenin toplum içerisindeki temel işlevlerini yerine getirmesi açısından yaşadığı pek çok sıkıntıya rağmen temelde değişmeyen tek şey; ailenin çocuğun hayatının merkezinde olduğu, olumlu ya da olumsuz olayların çocuğun hayatına yön verdiği gerçeğidir” dedi.

Başkan Alinur Aktaş, “Anne babalar, çocuklarının eğitim ve gelişim sürecinde çok önemlidir. Çocuklarımızı doğru yönlendirmek için anne ve babalara önemli görev düşüyor. Bu tür eğitimlere her zaman katılmalı, çünkü eğitimlerde alınacak altın değerinde bir söz, kişinin belki de hayatını değiştirecektir. Bu fikirden hareketle Renk Otizm Derneği işbirliği ile otizmli ve down sendromlu ailelere yönelik 1 ay süren ‘Engelsiz Yaşam Aile Eğitimleri’ni gerçekleştirdik” diye konuştu.

Ailede özellikle annelerin, çocuklarının yetişmesinde çok özverili olduklarını dile getiren Başkan Aktaş, eğitimlerde, ailelerin, yaşamlarına dair farkındalık kazandıkları konuların ele alındığını anlattı. Başkan Aktaş, konuşmasının ardından eğitime katılan ailelere ve eğitmenlere sertifikalarını verdi. Büyükşehir Belediyesi’nin projeye desteğine teşekkür eden Renk Otizm Dernek Başkanı Ferhan Özvatan da Başkan Aktaş’a plaket takdim etti.

‘Engelsiz Yaşam Aile Eğitimleri’nde, ‘Otizmli Çocuklarda Ağız ve Diş Sağlığı’, ‘Otizmli Çocuklarda Beslenme’, ‘Otizmde Aile İçi Psikolojisi’, ‘Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Çocuklarına Yönelik Tepki ve Tutumları’, ‘Duyu bütünleme/ergoterapi’, ‘Engelli Ailelere Yönelik ‘Flortime’ Eğitimleri’ ve ‘Otizm’ ile ‘Otizmli Çocuklarda Konuşma’ hakkında eğitimler diş hekimi, diyetisyen, psikolog, çocuk psikiyatristi ve terapistler tarafından verildi.

