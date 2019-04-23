İSTANBUL (AA) - Türkiye Kas Hastalıkları Derneği (KASDER) tarafından düzenlenen "Engelsiz Bir Dünya İçin Resim Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onayıyla Türkiye genelinde bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen ilkokul, ortaokul ve liseler arası resim yarışmasına 780 resim katıldı. Ressamlar tarafından değerlendirilen resimlerden 9'u dereceye girmeye hak kazandı.

Dernek merkezinde düzenlenen ödül töreninde, derneğin korosu ve görme engelli orkestrası performans sergiledi.

Performansın ardından, ilk 3'e giren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ödülleri takdim edildi.

Yarışmada birinci olan Kayseri İstem Koleji İlkokulu öğrencisi İkra Neva Gökçınar, Şanlıurfa Ziyaeddin Akbulut Ortaokulu öğrencisi Burak Muratoğlu ve Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Cihan Taylan'a bilgisayar, 2. olan İzmir Alparslan İlköğretim Okulu öğrencisi Adelaida Çankaya, Amasya Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Erencan Zengin, Van Bostaniçi Anadolu Lisesi öğrencisi Haydar Lale'ye fotoğraf makinesi, 3. olan Amasya Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Maryam Quasay Shınan Al-Dayyeni, İstanbul Osmangazi Ortaokulu öğrencisi Şevval Torun ve Haydarpaşa Lisesi öğrencisi Defne Çetin'e ise tablet armağan edildi.

Törene, KASDER Başkanı Prof. Dr. Coşkun Özdemir, dernek üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

