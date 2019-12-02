Engelsiz bir gelecek için balonlar gökyüzüne bırakıldı

Türkiye Beyazay Deneği Amasya Şubesi üyeleri, öğrenciler ve öğretmenler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında “Engelsiz bir gelecek istiyoruz” dileklerini fenerlere yazıp gökyüzüne bıraktı.

Türkiye Beyazay Deneği Amasya Şubesi üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve STK temsilcileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında “Engelsiz bir gelecek istiyoruz” dileklerini içeren uçan balonları ve dilek fenerlerini gökyüzüne bıraktı.

Türkiye Beyazay Deneği Amasya Şube Başkanı Ünal Kurt, “Bugün burada Türkiye Beyazay Deneği Amasya Şubesi olarak Beyazay Deneğinin olduğu bütün şubelerinde eş zamanlı olarak ’Engelsiz bir gelecek istiyoruz’ sloganıyla gökyüzüne dilek balonları ile uçan balonlar uçurtuyoruz. Türkiye Beyazay Deneğimizin 72 yurt içinde ve 7 tane de yurt dışında olmak üzere toplam 79 tane şubemiz var. Şu anda eş zamanlı olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle böyle bir farkındalık etkinliği yapmış bulunmaktayız. Etkinliğimizin amacı engelsiz bir gelecek istiyoruz. Bu dileklerle hem dilek fenerini hem balonları uçurtup paydaşlarımız arasında bir farkındalık oluşturmak. Bu çerçevede ilkokul öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, sivil toplum temsilcileri ve kamu çalışanları bir araya geldik. Böyle bir etkinliği düzenliyoruz, bundan da son derece mutluyuz” dedi.

Dilekler ve notlar balonlara zımbalandı. Geriye sayımın ardından balonlar gökyüzüne “Engelsiz bir gelecek” için bırakıldı.

