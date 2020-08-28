Engelsiz bir hayat için el ele

Kurucu Başkan Ender ÖZTÜRK, kurumun 2016 yılındaki kuruluş aşamasından bugüne gelene kadar ki süreçte yaşadıkları süreçleri anlatırken, azimle mücadele ederek her zorluğun üstesinden geldiklerini söyledi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi TÜRKMEN, Türkiye’de belediye olarak ilk defa engelsiz yaşam merkezi açtıklarını ve özel çocuklar için açılış aşamasına getirilen yaşam liderliği merkezinin çok yakında hizmete gireceğini belirtti. Ayrıca Everest Spor ve Yaşam Akademisi’nin ihtiyaç duyduğu yüzme havuzu ve çocuk parkının yapılması konusunda talimat verdi. Bunlara ek olarak, özel çocukların çalışabileceği bir büfenin açılmasına yardımcı olacaklarını dile getirdi.

Törene katılan İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Fatih ANDI, ülkemizde özel çocukların aldığı ve alması gerektiği eğitimler hakkında bilgilendirme yaparak, kendi oğlunun da 1,5 yıldır Everest Spor ve Yaşam Akademisi bünyesinden eğitim almakta olduğunu dile getirdi. Ayrıca üniversite bünyesinde Türkiye’de ilk defa olarak bu yıl yaşam liderliği bölümünü açtıklarını ve öğrenci alımı yapacaklarını bildirdi ve Everest ile iş birliği anlaşması yapacaklarının haberini verdi.

