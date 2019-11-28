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Engelsiz buz pateni

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 18:00 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nde eğitim gören down sendromlu çocuklar, buz pateni yaparak, performans sergiledi.

İZMİR, (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nde eğitim gören down sendromlu çocuklar, buz pateni yaparak, performans sergiledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce 'Dans Engel Tanımaz' etkinliği düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer ve ilçe belediye başkanlarının eşlerinin katıldığı etkinlikte, Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'nün 30 çocuk buz patencisi ile her perşembe beraber antrenman yaptıkları 25 down sendromlu çocuk, gösteri yaptı. Balçova Belediyesi'nin down sendromlu gençlerden oluşan folklor ekibinin gösterisiyle başlayan etkinlik, buz pistinde devam etti. Senkronize gösteriler, solo performanslar ve 'Kardelenler Çiçek Açtı Buz Grubu'nun performansları alkış aldı. Etkinlik, Neptün Soyer'in çocuklara oyuncak hediye etmesi ve ilçe belediye başkanı eşlerinin sporculara hatıra madalyası takmasıyla son buldu.

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