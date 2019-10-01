HABER

Engelsiz cami sayısı 20 bine yaklaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 11:13 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığınca, engellilerin, tuvalet, abdest alma yeri, rampa ve asansör gibi fiziki ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenen cami sayısı 19 bin 923'e yükseldi - Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak: - "Camilerimizin sadece içinin değil çevresinin de engellilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi için çalışıyoruz" - "Engelli erişimi için standartlara uygun rampa bulunan 13 bin 768, abdest alma yeri/lavabo bulunan 7 bin 491, asansör olan 860 ve işaret dili ile hutbe okunan 48 cami var. Bu sayılar her geçen yıl artacak" - "Kur'an kurslarımızda, 462'si görme, bin 55'i işitme, 357'si öğrenme güçlüğü yaşayan, 869'u ortopedik engelli olmak üzere toplam 2 bin 743 engelli din eğitimi alıyor"

SEFA ŞAHİN - Diyanet İşleri Başkanlığınca, engellilerin, tuvalet, abdest alma yeri, rampa ve asansör gibi fiziki ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenen cami sayısı 19 bin 923'e ulaştı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde özellikle 2012'den beri "Engelsiz cami, engelsiz ibadet" yaklaşımıyla yürütülen yeniden düzenlenme çalışmaları devam ediyor.

İlk etapta her il ve ilçede en az bir caminin bütün engelli gruplar göz önünde bulundurularak yeniden inşa edildiği çalışma kapsamında her camide engellilere uygun tuvalet, abdest alma yeri, rampa veya asansör yapılması hedefleniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012'de 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın "Engelsiz cami, engelsiz ibadet" temasıyla düzenlendiği söyledi.

Bu etkinliğin camilerin fiziki şartlarının engellilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi ve toplumsal bilincin oluşması amacıyla yapıldığını belirten Albayrak, özellikle 2012'den beri camilerin engellilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi çalışmasına yoğunlaştıklarını dile getirdi.

- "Engelsiz cami sayısı her geçen gün artacak"

Camilere engelli arabası ve sandalyesiyle gelen vatandaşların huzurla ibadet yapabilmeleri için çalıştıklarını aktaran Albayrak, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla 19 bin 923 camimiz engelli erişimine uygun. Cami sayımızı 90 bin kabul edersek yüzde 20 civarlarında. Engelli erişimi için standartlara uygun rampa bulunan 13 bin 768, abdest alma yeri/lavabo bulunan 7 bin 491, asansör olan 860 ve işaret dili ile hutbe okunan 48 cami var. Bu sayılar her geçen yıl artacak."

Albayrak, her hafta cuma vaazı ve hutbesinin işitme engelliler için sosyal medyada yayımlandığını belirterek, "Ayrıca 462'si görme, bin 55'i işitme, 357'si öğrenme güçlüğü yaşayan, 869'u ortopedik engelli olmak üzere toplam 2 bin 743 engelli Kur'an kurslarımızda din eğitimi alıyor." dedi.

- Cami çevrelerinin düzenlenmesi

Albayrak, engellilerin sosyal devlet politikalarıyla hayatın içinde daha fazla yer aldığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın bu yılki teması olan 'Cami ve Hayat' projesinin bir diğer gayesi de camilerimizin bu donanımlarının artırılıp engelli kardeşlerimizin en azından evlerinden camiye gelip orada rahatlama, hayata bağlanma, cami ortamında dinlenme ve farklılık oluşmasına vesile olmasıdır. Bunun için de camilerimizin sadece içinin değil çevresinin de engellilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi için çalışıyoruz."

Kemer'in gizemli dünyası sualtıseverlerin uğrak noktası Kemer'in gizemli dünyası sualtıseverlerin uğrak noktası
- Altunizade Metrobüs Durağında aşırı yoğunluk- Altunizade Metrobüs Durağında aşırı yoğunluk
Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldiGözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Engelsiz cami Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin A Engelsiz cami sayısı 20 bine yaklaştı engelsiz ibadet"

En Çok Okunan Haberler

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Uçaklarda yeni dönem resmen başlıyor

Uçaklarda yeni dönem resmen başlıyor

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Aysun abla' yine yakalandı!

'Aysun abla' yine yakalandı!

İzmir için 7,0'lık deprem uyarısı!

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Keşan'da yol kenarlarında yapılan fuhuş pazarlığına karşı polis harekete geçti!

Bu görüntüler polisi harekete geçirdi

FETÖ'nün doktor yapılanmasına yönelik operasyon

Harekete geçildi! Doktorlara operasyon

TEM'de durdurulan TIR'da 2 milyon TL’lik gümrük kaçağı eşya ele geçirildi

Değeri 2 milyon lira! Hepsi TIR'dan çıktı

Bakan Soylu'dan operasyon açıklaması: Bugün başlıyoruz

Bakan Soylu'dan operasyon açıklaması: Bugün başlıyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.