Hacettepe Üniversitesi Engelsiz Fikirler Öğrenci Grubu'nca hayata geçirilen "Engelsiz Fikirler Sıradışı Projeler"in katılımcılarına sertifikaları verildi.

Proje Koordinatörü Erol Öztamur, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen sertifika dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, projenin amacının engellilerinin toplumun tamamı için projeler üretmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Öztamur, "Engelliler sadece engellilik alanında değil, sığınmacı ile ilgili, çevre ile ilgili ya da istihdam alanında da birçok proje yazabilir. Maalesef şu ana kadar engelliler hep engellilikle ilgili projelerin içine sıkıştırıldı. Biz, bunu aşmak istiyoruz. Engellilere, toplumun tamamı adına bir şeyler yapabilme özgürlüğünü tanımak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'deki hibe programlarına başvurmayı planladıklarını dile getiren Öztamur, özellikle KOSGEB gibi girişimcilik alanındaki faaliyetlerde engellilerin aktif yer almalarını, kendi işlerini kurmalarını istediklerini ifade etti.

Katılımcılardan Sabahattin Bilsel de program kapsamında proje yazma aşamalarını öğrendiklerini belirterek, uygulamalı eğitimlerin kendisine çok katkı sağladığını söyledi.