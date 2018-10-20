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Engelsiz Filmler Festivali ödül töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 23:30 | Son Güncelleme

Festivalde yönetmenliğini Emre Erdoğdu'nun yaptığı "Kar" en iyi film ödülüne layık görüldü

Bu yıl altıncısı düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali kapsamında ödül töreni düzenlendi.

Goethe Enstitüsündeki ödül törenine, yerli ve yabacı yapımcılarla sanatseverler katıldı.

- Dört film ödül aldı

Seçici kurulda oyuncu Nursel Köse, sinema yazarı Murat Özer ve yönetmen Ramin Matin'in yer aldığı yarışmada, seyircilerin de oylarıyla 4 eser ödüle layık görüldü.

Pelin Esmer’in yönettiği "İşe Yarar Bir Şey" filmi seyirci özel ödülüne, senaryosunu Ümit Ünal'ın yazdığı "Sofra Sırları" filmi en iyi senaryo ödülüne layık görülürken, "Yol Kenarı" filmi ile Tayfun Pirselimoğlu'na en iyi yönetmen ödülü verildi.

Gecede en iyi film ödülünün sahibi ise, Emre Erdoğdu'nun yönetmenliğini yaptığı "Kar" filmi oldu.

Ödül töreninde konuşan Engelsiz Filmler Festivali yönetmeni Emrah Kalan, desteklerinden dolayı sponsorlara ve sanatseverlere teşekkür etti.

Festivalde en iyi film ödülü alan "Kar" filminin yönetmeni Emre Erdoğdu ise "Bir ödül bekliyordum ancak en iyi film ödülüne layık görüleceğimi tahmin etmiyordum. Teşekkür ederim." dedi.

Programdaki tüm film ve yan etkinlikler görme ve işitme engelli bireylerin erişimine uygun tasarlanan festival, yarın sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Engelsiz Filmler Festivali

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