‘Engelsiz Kariyer Günleri’ engelli bireyler için büyük umut oldu

“Biz CEO’luk yapabiliriz”

Kendisine ‘engelli’ diye hitap edilmesinden rahatsız olduğunu dile getiren Murat Can Çakır ise, Türkiye’nin içinde bulunduğu süreç içerisinde çalışan iş gücüne ihtiyaç duyduğunu belirtti. Çakır, kendisi gibi özel gereksinimleri olan bireylere şans verilmesi durumunda CEO bile olacaklarını söyleyerek, “Bildiğiniz gibi ülkemiz çok zor durumlardan geçiyor. Ülkemizin genç bir nüfusu var ama ne yazık ki ülkemizin bu dinamik nüfusunu değerlendiremiyoruz, o yüzden işsizlik çok fazla. Ben ‘engelli’ diye hitap edilmesini sevmiyorum. Özel gereksinimi olanlara bir iş imkanı sunuluyor, ben de buraya bunun için geldim. Ben bilişim okuyorum, o alanlarda çalışmak istiyorum. Biliyorsunuz kodlama şu anda geleceğin teknolojisi, yapay zeka çok büyük bir hızda gelişti. Kodlamayı düzgün yapanlar yükselebilir. Şirketler bünyesinde firmalara büyük katkı sağlayabiliriz. Ama işverenler bizim fiziksel durumumuza bakarak bizi değerlendirdikleri için bizi hiçbir şeyden anlamaz, hiçbir şey yapamaz görüyorlar. Oysaki Almanya, Fransa, İngiltere gibi gelişmiş ülkelere baktığımızda onların özel gereksinimli bireyleri üretken işlerde çalıştırdığını görüyoruz. Biz CEO’luk yapabiliriz. Yeter ki bize şans verilsin, elimizden tutulsun. İşverenlere özel gereksinimli bireylere nasıl davranılması konusunda eğitim verilmesi gerekiyor. İşveren karşısındaki özel gereksinimli bireyin neler yapabileceğini bilmeli ki onu daha üretken kullanabilsin. Buradan işverenlere sesleniyorum; biz hiçbir şey yapamayacak bir insan değiliz. Her şeyden önce biz de sizin gibi bir insanız. Bizim de potansiyelimiz var. Bize şans verin. Özellikle ülkemizin içinde bulunduğu, ‘Fırat Kalkanı’, ‘Barış Pınarı’ gibi operasyonları ve yaptırımlar gündeme gelmişken, şu zor günlerde çalışan işçi nüfusuna çok ihtiyacımız var. Tabii ki her şeyi devletten beklememek gerekiyor. İşverenlerin de ellerini taşın altına koyması gerekiyor. İşverenlerin de özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarına göre iş yerlerini ayarlaması gerekiyor” diye konuştu.