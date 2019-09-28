Engelsiz koro İskenderun için sahneye çıktı

Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu, Hatay İskenderun’da konser verdi. Sosyal sorumluluk kapsamında ses getiren ve fırsat verildiğinde her engelin aşılabileceğini gösterir nitelikteki konserin tüm geliri ise İskenderun Engelliler Spor Kulübü Derneğine bağışlanacak.

Limak Enerji Grubu bünyesinde engelleri aşmak için Limak Enerji çalışanları ve engelli bireylerin katılımıyla kurulan “Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu” Hatay’ın İskenderun ilçesine konuk oldu. İskenderun Limak Port’un ev sahipliğinde gerçekleşen ve büyük ilgi gören konserin tüm gelirinin İskenderun Engelliler Spor Kulübüne bağışlandı.

Konser öncesi konuşan Limakport genel müdürü Gündüz Arısoy Limak olarak engelli vatandaşlara verdikleri desteklerin devam ettiğini belirterek, "İskenderun’da gerçekleştirdiğimiz ve geleneksel hale getirdiğimiz engelsiz müzik koromuzun konser ile engelli vatandaşlarımıza verdiğimiz desteğimiz devam ediyor. Bu kapsamda bugün burada Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu’nun verdiği konserden elde edilen gelir ile engelli basketbol takımına destek oluyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

İskenderun Belediye başkanvekili Ahmet Keskin ise konuşmasında Limak gurubunun İskenderun Engelliler basketbol kulübüne verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek İskenderun belediyesi olarak kendilerinin de engelli vatandaşların ve engelliler spor kulübünün her zaman yanlarında olduğuna vurgu yaptı.

Limak Enerji Grubu tarafından Şef Ümit Akkuş öncülüğünde 20 kişiden oluşan ’Engelsiz Müzik Korosu’, Hatay İskenderun’daki Anemon Hotel’de sahne aldı. Limak Şirket çalışanları ve ailelerinin yanı sıra, İskenderun Engelliler basketbol kulübü başkanı Suat Atasever ve sporcuları, engelli vatandaşlar ile müzik severlerin de katıldığı konserde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Limak Enerji Grubu bünyesinde elektrik dağıtım faaliyetlerinde bulunan Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (UEDAŞ) ve Limak Enerji Uludağ Elektrik Perakende Şirketi’nin de desteklediği koronun 20 üyesinden 7’sini engelli vatandaşlar oluştururken ekibin gönüllülük esasıyla bir arada olması da büyük takdir topladı. Konserde ayrıca sponsorluk desteği veren kurum ve firmalara plaket takdiminde bulunuldu.