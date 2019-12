Engelsiz Koro, performansıyla hayran bıraktı

Zeytinburnu Belediyesi AKDEM Müzik Grubu ve aralarında engelli vatandaşların da bulunduğu Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu performanslarıyla vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Zeytinburnu Belediyesi AKDEM Müzik Grubu ve aralarında engelli vatandaşların da bulunduğu Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde birlikte konser verdi. Konseri Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ile çok sayıda vatandaş izledi. ‘Notalar Engel Tanımaz’ mottosuyla 2016 yılında hayata geçen Engelsiz Müzik Korosu 14’üncü konserini AKDEM Müzik Grubu ile verirken ekip, sevilen Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği ezgilerini seslendirdi. Ümit Akkuş’un şefliğindeki ekibin performansı ise vatandaşlardan tam not aldı.

“15 yıl öncesine göre gerçekten kıyaslanamayacak bir yerdeyiz”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, konserde yaptığı konuşmada Türkiye’nin son yıllarda engelli vatandaşlara yönelik çalışmalarda büyük bir yol adlığını ifade etti. Engelli vatandaşların her daim yanlarında olduklarını ifade eden Arısoy, “Her geçen gün hem kamu kurumlarının uyumları sağlandı hem bütün devlet birimlerinin engelliye erişimi, hizmeti inanılmaz bir boyuta geçti. Yetti mi elbette yetmez ama 15 yıl öncesine göre gerçekten kıyaslanamayacak bir yerdeyiz. Bunun için ne kadar şükretsek azdır. Bunun için destek veren Limak Enerji’ye ve değerli yönetim kurulu başkanı Ebru Özdemir hanımefendiye teşekkür ediyorum” dedi.

“Amacımız farkındalık oluşturmak”

Engelli vatandaşları toplumsal alanlarda her zaman desteklediklerini ifade eden Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, topluma dokunan iyilik hareketlerinde yer almaktan gurur duyduklarını belirterek, “Her sene belirli sayıda konser yapıyoruz Türkiye’nin belirli yerlerinde Zeytinburnu’nda bu ikinci konserimiz aynı zamanda dünya Engelliler Günü ile bağdaştırdık. Heyecanlıyız, mutluyuz biz bir konser yapıp bırakmıyoruz hep devamını getiriyoruz. Hepimizin öğrenmesi gereken çok şey var bizim amacımız burada farkındalık oluşturmak, bu konserin amacı da engeliniz olabilir ama dans edebilirsiniz, orkestranın bir parçası olabilirsiniz” diye konuştu.