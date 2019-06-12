HABER

Engelsiz Koro “sıfır atık” için söyledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 16:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “sıfır atık projesi” kapsamında Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu mini bir konser verdi.Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde oluşturulan Engelsiz Müzik Korosu, yurdun dört bir yanında verdiği konserlerle engelli vatandaşlarla gönül köprüsü kuruyor.

Engelsiz Koro “sıfır atık” için söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “sıfır atık projesi” kapsamında Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu mini bir konser verdi.
Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde oluşturulan Engelsiz Müzik Korosu, yurdun dört bir yanında verdiği konserlerle engelli vatandaşlarla gönül köprüsü kuruyor. “Notalar engel tanımaz” diyerek yola çıkan koro, Balıkesir, İskenderun, Lüleburgaz, İstanbul ve Bursa’da verilen konserlerin ardından önemli bir proje için yeniden sahneye çıktı. “Sıfır atık projesi” çerçevesinde gerçekleştirilen konserde sevilen eserleri seslendiren koro ilgi gördü. Şef Ümit Akkuş öncülüğünde sahneye çıkan koro, açılış sırasında da İstiklal Marşı’nı da seslendirdi.
Merinos Kültür Merkezi’ndeki konsere Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Dülger, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Ersan Aytac, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş ve Limak Enerji Uludağ Elektrik Perakende Şirketi Genel Müdürü Ali Erman Aytac katıldı.
Engeller Türk müziği ile aşılıyor
Limak Enerji Grubu bünyesinde elektrik dağıtım faaliyetlerinde bulunan Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (UEDAŞ) ve Limak Enerji Uludağ Elektrik Perakende Şirketi’nin de desteklediği koronun 20 üyesinden 7’sini engelliler teşkil ediyor. Yapılan açıklamada Engelsiz Müzik Korosu projesinin Limak Enerji’nin sosyal yatırımları içinde büyük öneme sahip olduğu belirtilerek, “Bu projeyle, engelli ve sosyal dezavantajlıların sanat aracılığıyla sosyal dışlanmayı kırmalarına, aktif ve üretken fertler haline gelmelerine yardımcı oluyoruz. Limak Enerji olarak, yürüttüğümüz projelerin tek seferlik değil, sürdürülebilir olmasına özen gösteriyoruz. Bu yıl ‘Engelsiz Müzik Korosu’nun 4. yılı, oluşturulan etkinin sürdürülebilir olması ve insanların hayatında kalıcı değişim oluşturması açısından uzun soluklu iş birlikleri önem taşıyor” denildi.

Engelsiz Koro “sıfır atık” için söyledi

Engelsiz Koro “sıfır atık” için söyledi

Engelsiz Koro “sıfır atık” için söyledi

PARTNERAteşli modelden geceye damga vuran dekolte! Bir de arkasını görünAteşli modelden geceye damga vuran dekolte! Bir de arkasını görün
Pendik'te alt geçitte mahsur kalan kişi uzatılan merdivenle kurtarıldıPendik'te alt geçitte mahsur kalan kişi uzatılan merdivenle kurtarıldı
MHP eski Manisa İl Başkanı Ziya Elmalı, son yolculuğuna uğurlandıMHP eski Manisa İl Başkanı Ziya Elmalı, son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

Başörtüsünü çıkarmıştı! Şaşırtan bir karar daha!

Başörtüsünü çıkarmıştı! Şaşırtan bir karar daha!

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK'daki komutanlara yönelik sözleri büyük tepki çekmişti! Akit TV Haber Müdürü için harekete geçildi

TSK'daki komutanlara yönelik sözleri büyük tepki çekmişti! Akit TV Haber Müdürü için harekete geçildi

Bozkır toprakları 'şakayık' ile tanıştı

Bozkırda şakayık sürprizi! Onlarcası bir arada

Oraya giden gözlerine inanamadı! Mezarlar yerinden oynadı!

Mezarlar yerinden oynadı!

Dolmabahçe'de 39 polis ve 7 sivilin şehit olduğu saldırının faili Hakkari'de yakalandı!

Dolmabahçe saldırısının faili Hakkari'de yakalandı

Şişli'de 350 bin liralık silahlı gasp

Şişli'de 350 bin liralık silahlı gasp

Türkiye'nin dünyaya armağanı: Küre Dağları

Türkiye'nin dünyaya armağanı: Küre Dağları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.