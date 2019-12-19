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Engelsiz kursiyerlere doğum günü sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 18:59 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ziyaretine gelen Şehit Savcı Selim Kiraz Bilgievi’nin el sanatları kursiyerlerine verdiği söz tutarak, bilgievindeki doğum gününe katılıp gençlere sürpriz yaptı.Başakşehir Belediyesi Şehit Savcı Selim Kiraz Bilgievi’nde bu yıl ilk kez engelli öğrenciler için dekoratif el sanatları kursu açıldı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ziyaretine gelen Şehit Savcı Selim Kiraz Bilgievi’nin el sanatları kursiyerlerine verdiği söz tutarak, bilgievindeki doğum gününe katılıp gençlere sürpriz yaptı.
Başakşehir Belediyesi Şehit Savcı Selim Kiraz Bilgievi’nde bu yıl ilk kez engelli öğrenciler için dekoratif el sanatları kursu açıldı. Öğrenciler burada aldıkları eğitimle geri dönüşüm malzemelerinden çeşitli süs eşyaları üretme yeteneği kazandı. Kursu başarıyla sürdüren gençler, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nu ziyaret ederek el emeği göz nuru süs eşyalarını takdim etti.

Gençlerle birlikte mumları üfledi
Gençler, ziyarette kendileri için Başakşehir’de İyilik Zamanı (BİZ) gönüllülerince düzenlenecek doğum günü programına Başkan Kartoğlu’nu da davet etmişti. Bu özel gün için hem veliler hem de öğretmenler birbirinden lezzetli yiyecekler hazırladı. Mumlar hazırlandı ve o sırada Başkan Kartoğlu’nun geldiğini gören öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Doğum gününü kutlayan kursiyerler Elanur Çakıcı, Ahu Yüksel ve İsmail Canbay, pastadaki mumları Başkan Kartoğlu ile beraber üfledi.

Asker selamıyla karşıladı
Engelsiz kursiyerlerden Murathan Gül, doğum günü programına asker kamuflajıyla katıldı. Kendisine selam veren Başkan Kartoğlu’nu asker selamıyla karşıladı. Kartoğlu ve Murathan Gül, objektiflere Türk Bayrağı açarak poz verdi.

Başkan Kartoğlu’ndan sosyal proje müjdesi
Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu, programda yaptığı konuşmada engelliler için proje aşamasındaki bir çalışmadan bahsederek, “Başakşehir’deki kapalı pazar ve spor alanlarında çeşitli sosyal faaliyetler düzenlenmesi için hazırladığımız projeyi hayata geçireceğiz” dedi.

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