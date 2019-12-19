Engelsiz kursiyerlere doğum günü sürprizi

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ziyaretine gelen Şehit Savcı Selim Kiraz Bilgievi’nin el sanatları kursiyerlerine verdiği söz tutarak, bilgievindeki doğum gününe katılıp gençlere sürpriz yaptı.

Başakşehir Belediyesi Şehit Savcı Selim Kiraz Bilgievi’nde bu yıl ilk kez engelli öğrenciler için dekoratif el sanatları kursu açıldı. Öğrenciler burada aldıkları eğitimle geri dönüşüm malzemelerinden çeşitli süs eşyaları üretme yeteneği kazandı. Kursu başarıyla sürdüren gençler, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nu ziyaret ederek el emeği göz nuru süs eşyalarını takdim etti.

Gençlerle birlikte mumları üfledi

Gençler, ziyarette kendileri için Başakşehir’de İyilik Zamanı (BİZ) gönüllülerince düzenlenecek doğum günü programına Başkan Kartoğlu’nu da davet etmişti. Bu özel gün için hem veliler hem de öğretmenler birbirinden lezzetli yiyecekler hazırladı. Mumlar hazırlandı ve o sırada Başkan Kartoğlu’nun geldiğini gören öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Doğum gününü kutlayan kursiyerler Elanur Çakıcı, Ahu Yüksel ve İsmail Canbay, pastadaki mumları Başkan Kartoğlu ile beraber üfledi.