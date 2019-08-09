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Engelsiz Meclisi özel çocuklarla balık tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 19:58 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Engelsiz Meclisi özel çocuklarla balık tuttu.Gemlik Kent Konseyi Engelsiz Meclisi, farklı kurumda bulunan engellilerle beraber balıt tuttu.

Engelsiz Meclisi özel çocuklarla balık tuttu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Engelsiz Meclisi özel çocuklarla balık tuttu.
Gemlik Kent Konseyi Engelsiz Meclisi, farklı kurumda bulunan engellilerle beraber balıt tuttu. İskelede balık tutan engelliler ve aileleri keyifli anlar geçirdi. Programa Kent Konseyi Engelsiz Meclisi Başkanı Mualla Çiğdem ve Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya ve yönetimi de katıldı. Yetkililer, engellilerin günlük hayatlarında imkân bulamadıkları faaliyetleri onlara yaşatmaya öncelik verdiklerini belirttiler.
Bu arada, Necdet Reis’in teknesi ile denize açılan fotoğrafçı ve gazeteciler, engelli vatandaşların mutlu anlarını ölümsüzleştirdi.

Engelsiz Meclisi özel çocuklarla balık tuttu

Engelsiz Meclisi özel çocuklarla balık tuttu

Engelsiz Meclisi özel çocuklarla balık tuttu

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