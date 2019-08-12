SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Bilişim Teknolojileri bölümünü bitiren 18 yaşındaki Burak, Başkent Üniversitesi Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Kalıpçılık bölümüne yüzde 100 burslu olarak yerleşirken, Berat Denizhan da aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde yüzde 50 burslu olarak öğrenim görme hakkını elde etti.

Toplam 5 öğrencinin mezun olduğu okulda, serebral palsili Burak Kızkapan ve Berat Denizhan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) sonuçlarına göre, özel üniversiteleri burslu olarak kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile SERÇEV arasında imzalanan protokol çerçevesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılında faaliyete başlayan, normal gelişim gösteren çocuklarla birlikte serebral palsili öğrencilerin de eğitim aldığı Türkiye'nin engelsiz meslek lisesi, bu yıl ilk mezunlarını verdi.

BURCU ÇALIK - Türkiye'de engelli öğrenciler için tasarlanan ilk meslek lisesi MEB SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ilk mezunları olan serebral palsili öğrenciler, üniversitede öğrenim görme hayallerini gerçeğe dönüştürdü.

Bir üniversiteye yerleşebilmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Burak Kızkapan, "Çok mutluyum, bu sonucu beklemiyordum. Hayalim memur olabilmek veya dükkan açmak. Kendim gibi arkadaşlarım için SERÇEV gibi engelsiz meslek liselerinin çoğalmasını çok istiyorum." dedi.

- "Burak ellerini kullanamıyor ama bilgisayarda her şeyi yapabiliyor"

Burak'ın annesi 42 yaşındaki Sevgi Kızkapan da "Eşim Burak 4 yaşındayken vefat etti. Burak anaokulunu Gökkuşağı'nda okudu ve sonrasında SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni bitirdi. Oğlumun üniversite başarısından gerçekten çok mutluyuz, gurur duyduk. Allah inşallah herkesin çocuklarına nasip etsin." diye konuştu.

Evli bir kızı olduğunu anlatan Kızkapan, oğlunun üniversite eğitimi için Başkent Üniversitesi yetkililerine "Burak ellerini kullanamıyor ama bilgisayar üzerinden her şeyi yapabiliyor. Kalem kullanmakta sıkıntısı var. Kendini konuşurken iyi ifade edemiyor ama söylenen her şeyi anlıyor. Bu nedenle oğluma yardımcı olmalarını isterim." ricasında bulundu.