Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri dağıtıldı

İSTANBUL,(DHA)- BAĞCILAR Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Engelsiz Mikrofon’ yarışmasıyla belirlenen Türkiye’nin en iyi radyocuları 13 Şubat Dünya Radyo Günü’nde ödüllerini aldı. Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ve yarım milyonu aşkın oyun kullanıldığı ‘Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri’ sahiplerini buldu. Engellilerden oluşan jürinin belirlediği farklı kategorilerde Türkiye’nin en iyi radyocularına ödülleri sanat, siyaset ve spor dünyasından tanınmış kişilerin katıldığı görkemli bir törenle verildi. Radyoculuk sektöründe hizmet veren başarılı radyoları, radyo programlarını ve programcılarını ödüllendirmek amacıyla Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri’ yarışmasında sonuçlandı. 04-08 Şubat tarihleri arasında internet sitesi üzerinden kullanılan 568 bin oyla başarılı bulunan radyocuların ismi belirlendi. Engellilerden oluşan jürinin kararıyla ‘En iyi radyo’, ‘En iyi radyocu’ ve ‘En iyi radyo programı’ başta olmak üzere 20 kategoride seçilen radyocular için 13 Şubat Dünya Radyo Günü’nde ödül töreni gerçekleştirildi. Ödül törenine Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın yanı sıra Doğukan Manço, Yonca Lodi, Aydilge, Altay, Ferman Toprak, Ergün Pembe, Aynur Aydın, Yılmaz Morgül, Polat Lamar, İzzet Yıldızhan, Safiye Soyman, Mustafa Ceceli, Zahide Yetiş gibi birçok ünlü isim katıldı. ÜNLÜ SANATÇILAR ŞARKILARIYLA GECEYE RENK KATTI Sanat, siyaset, spor ve radyo dünyasından tanınmış kişilerin katılımıyla Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda düzenlenen ‘Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri Töreni’nde 16 kategoride engellilerin seçtiği isimlere ödülleri verildi. Ünlü sanatçılar seslendirdikleri şarkılarla geceye renk kattı. Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli ve Safiye Soyman engelliler için en sevilen şarkılarını söyledi. Sanatçıların performansı davetlilerden büyük alkış topladı. “ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİ DE TEBRİK EDİYORUM” Ödül alan isimleri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bu projeyle engelli kardeşlerimizin ne kadar bilinçli olduğunu ne kadar duyarlı ve işe hakim olduğunu göreceğiz. Engelli kardeşlerimizi de tebrik ediyorum” dedi. ENGELSİZ MİKROFON RADYO ÖDÜLLERİ Yaşam Boyu Onur Ödülü’nün sahibi olan TRT Spor Radyocucu Orhan Ayhan ödülünü Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın elinden aldı. Meslek Özel Ödülünün sahibi Kral FM’den Mehmet Akbay aldı. Yılın En İyi Radyo Konuk Programı ödülünü Süper FM- Duygu Atakan, Best FM Yasemin Şefik ve Radyo D Sarı Şeker Sema aldı. Radyoya Değer Katanlar kategorisinde ise Mine Ayman, Emel Yalçın, Gönül Dostu Füsun ve Kadir Çetin ödüllerini ünlü sanatçı Altay’ın elinden aldı. Yılın En İyi Haber Radyosu NTV Radyo, TGRT FM ve Habertürk Radyo oldu. Engel Tanımayan Radyocular ödülünü ise NTV Radyo’dan Ayhan Aktaş, Radyo Avrasya Vahide Çakır ve Lig Radyo’dan Haluk Kesim aldı. Yılın En İyi Çıkış yapan radyosu ise Show Radyo, Alem FM ve Radyo Viva oldu. Yılın En iyi radyo spor programı ödülünü Mehmet Ayan ile Ayan Beyan- Lig Radyo, Uğur Karakullukçu ile Golazo -Radyo Viva, Ahmet Fisunoğlu ile Açık Tribün- TRT Radyo Haber aldı. Ödüllerini ise Ergün Penbe takdim etti. Yılın En İyi Tematik Radyosu ödülünü Radyo Trafik, Radyo Alaturka ve Bizim Radyo aldı. Yılın En İyi Kadın Radyo Programcısı kategorisinde ise Eftalya- Radyo D, Hilal Özgani- Alem FM ve Selda Demirkıran Karadeniz FM seçilerek ödüllerini Yılmaz Morgül takdim etti. Yılın En İyi Erkek Radyo Programcısı ödüllerini Ömer Erişmen- Radyo Viva, Cenk Sarıkaya- Radyo Trafik, Umut Öztürk- Radyo 7 seçilerek ödüllerini ise Yonca Lodi’nin elinden aldı. Yılın En İyi Radyo Haber Programı Murat Güloğlu- Evinizin Oğlu- Show Radyo, Ufuk Karcı- Konuşan Türkiye- Best FM ve Mehmet Can ile 7 Gün 7 Sabah- Radyo 7 Yılın En İyi Yabancı Müzik Radyosu ödülünü Joy FM, Power FM ve Radyo Fenomen aldı. Yılın En İyi Halk Müziği Radyosu ödülünü Medya FM, TRT Türkü ve Pal Doğa aldı. Yılın En İyi Arabesk Radyosu ödülünü Baba Radyo, Radyo 34 ve Damla FM aldı. Yılın En İyi Spor Radyosu ödülünü Lig Radyo, Radyo Fenerbahçe ve Radyo Spor aldı. Yılın En İyi Ulusal Radyosu ödülünü Alem FM, Radyo D ve Radyo Seymen aldı. Yılın En İyi Radyo Show Programı ödülünü Fatih Yıldırım- İzlenecek Bişey Değil- Alem FM, Geveze’nin Oyunu



