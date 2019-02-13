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“Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri” sahiplerini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2019 23:55 | Son Güncelleme

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ve yarım milyonu aşkın oyun kullanıldığı “Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri” birçok ünlü ismin katıldığı programla sahiplerini buldu.Bağcılar Belediyesi tarafından Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda düzenlenen törenle ’Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri’ sahiplerini buldu.

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ve yarım milyonu aşkın oyun kullanıldığı “Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri” birçok ünlü ismin katıldığı programla sahiplerini buldu.
Bağcılar Belediyesi tarafından Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda düzenlenen törenle ’Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri’ sahiplerini buldu. Radyoculuk sektöründe hizmet veren başarılı radyoları, radyo programlarını ve programcılarını ödüllendirmek amacıyla 04-08 Şubat tarihleri arasında ‘engelsizmikrofon.org’ internet sitesi üzerinden kullanılan 568 bin oyla başarılı bulunan radyocuların ismi belirlendi. Engellilerden oluşan jürinin belirlediği farklı kategorilerde Türkiye’nin en iyi radyocularına ödülleri teslim edildi. Törene sanat, siyaset ve spor dünyasından tanınmış bir çok isim katıldı.

"Radyonun 15 Temmuz farkındalığına katkılarını da hep birlikte gördük"
Gecede bir konuşuma yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, radyonun önemine değinerek, “Yine farklı bir projede, farkındalık oluşturduğuna inandığımız bir projede sizlerle birlikte, bu güzel tabloyu oluşturmanın mutluluğunu yaşadığımı özelikle belirtmek istiyorum. Radyo trafikte, evimizde, 24 saat her alanda ve her platformda ulaşabileceğimiz, dünya tarihinde eski olduğu kadar ülkemizde de çok eski tarihlere dayanıyor. Aslında bu önümüzdeki süre içerisinde en son yaşadığımız 15 Temmuz farkındalığına katkılarını da hep birlikte gördük. Daha önceki projelerde olduğu gibi, bunun asıl mimarı ve bu işi neticelendiren Bağcılar’daki engelli ifadesini kullanmak istemiyorum gönül dostu kardeşlerimiz yavrularımızdı” dedi.

“Engelli kardeşlerimiz bütün imkanlarını ve ihtiyaçlarını Bağcılar sınırları içerisinde görebiliyor”
Bağcılar’da engelli vatandaşlar adına yapılan hizmetlere kısaca değinen Çağırıcı, “Bağcılar Belediyesi olarak biz bu işe 27 yıl önce başladık. Bağcılar’ı, Bağcılar’daki hemşehrilerimizle birlikte yönetme arzusu bu günkü tabiriyle yönetimin en güzel şeklini bugün geldiğimiz noktadan anlayabiliyoruz. Mahalleleri gezdiğimizde bir annenin iki tane engelli çocuğunu iki koltuğunun altına alarak, zorluklar ve imkanların olmadığı zorluklar içerisinde tedaviye götürdüğüne şahit olduk. Tıbbi müdahaleler de dahil tüm engelli kardeşlerimiz bütün imkanlarını ve ihtiyaçlarını Bağcılar sınırları içerisinde görebiliyor. Bağcılar’da hiçbir engelli kardeşimizin evine bağlı kalmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Engelli kardeşlerimizin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi de spor alanındaki Türkiye’deki en donanımlı engelli kardeşlerimizin spor yağabileceği bir yerin de Bağcılar sınırları içinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Rio olimpiyatlarında biz 4 sporcumuzla ülkeyi temsil ettik. Avrupa ve dünyada dereceler elde ettik. Biz burada güzel bir aileyiz ve bu ailede 42 yıldır yaşamaktan 20 yıldır belediyeci olarak onlarla birlikte hizmet etmekten hep onur ve şeref duydum” ifadelerini kullandı.
Engellilerden oluşan jürinin kararıyla “En iyi radyo”, “En iyi radyocu” ve “En iyi radyo programı” başta olmak üzere 20 kategoride seçilen radyocular için ödülleri tektim edildi. Görkemli ödül töreninde ünlü sanatçılar da seslendirdikleri şarkılarla geceye renk kattı.

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