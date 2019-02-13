Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ve yarım milyonu aşkın oyun kullanıldığı “Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri” birçok ünlü ismin katıldığı programla sahiplerini buldu.

Bağcılar Belediyesi tarafından Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda düzenlenen törenle ’Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri’ sahiplerini buldu. Radyoculuk sektöründe hizmet veren başarılı radyoları, radyo programlarını ve programcılarını ödüllendirmek amacıyla 04-08 Şubat tarihleri arasında ‘engelsizmikrofon.org’ internet sitesi üzerinden kullanılan 568 bin oyla başarılı bulunan radyocuların ismi belirlendi. Engellilerden oluşan jürinin belirlediği farklı kategorilerde Türkiye’nin en iyi radyocularına ödülleri teslim edildi. Törene sanat, siyaset ve spor dünyasından tanınmış bir çok isim katıldı.

"Radyonun 15 Temmuz farkındalığına katkılarını da hep birlikte gördük"

Gecede bir konuşuma yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, radyonun önemine değinerek, “Yine farklı bir projede, farkındalık oluşturduğuna inandığımız bir projede sizlerle birlikte, bu güzel tabloyu oluşturmanın mutluluğunu yaşadığımı özelikle belirtmek istiyorum. Radyo trafikte, evimizde, 24 saat her alanda ve her platformda ulaşabileceğimiz, dünya tarihinde eski olduğu kadar ülkemizde de çok eski tarihlere dayanıyor. Aslında bu önümüzdeki süre içerisinde en son yaşadığımız 15 Temmuz farkındalığına katkılarını da hep birlikte gördük. Daha önceki projelerde olduğu gibi, bunun asıl mimarı ve bu işi neticelendiren Bağcılar’daki engelli ifadesini kullanmak istemiyorum gönül dostu kardeşlerimiz yavrularımızdı” dedi.