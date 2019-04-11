HABER

"Engelsiz Mutfak Atölyesi"yle engelleri ortadan kaldırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 16:34 | Son Güncelleme

"Engelsiz Mutfak Atölyesi"yle engelleri ortadan kaldırıyor

EDİRNE (AA) - "Engelsiz Mutfak Atölyesi" çalışması kapsamında özel gereksinimi olan kişilere mutfak eğitimi veriliyor.

Edirne Çocuk Hakları Derneği tarafından başlatılan belediyenin Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bulunan Down Kafe'de, eğitmenler eşliğinde temel mutfak becerilerini geliştiren bireyler aynı zamanda kafeye gelen aileleri ve merkez çalışanlarına hizmet etme şansı yakalıyor.

Özel eğitim gereksinimi bulunan kişilere atölye çalışmaları kapsamında, mutfak düzeni, çay - kahve servisi ve yiyecek hazırlanması öğretiliyor.

Edirne Çocuk Hakları Derneği Başkanı Nebahat Çavuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, atölyenin özel eğitim gören kişilere katkılar sağladığını söyledi.

Çavuş, mutfak atölyesi kurarak, çocukların en azından basit yemek ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, sofralarını kurabilmeleri gerektiğinde anne babalarına bir bardak su verebilmelerini öğretmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Biz bu çalışmaları ilerleteceğiz. Öz bakım dediğimiz şey sadece yemek içmekten ibaret değil. Günlük hayatlarını sürdürebilmeleri için de bir takım bilgilere, donanımlara kavuşmaları ve var olanları da ilerletmeleri gerekiyor. Hep beraber olursak gerçekten engelsiz bir şehir oluşturabiliriz." ifadelerini kullandı.

Eğitmen Gülsüm Erkıran ise atölye sayesinde özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere temel mutfak becerilerini kazandırdıklarını dile getirdi.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak adına çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Engelsiz çocuklarımız burada hayatın içine atılsın ve yaşamın içinde olsunlar istedik. Down Kafe açıldıktan sonra burada atölye çalışmaları başladı. Onlarında çalıştığı bir kafe oluşturduk." dedi.

Dünya bu kadını konuşuyor: 'Pişman değilim' Rekorlar kitabına girebilmek için...Dünya bu kadını konuşuyor: 'Pişman değilim' Rekorlar kitabına girebilmek için...
Kütahya'da zehirlenen 10 köpek öldüKütahya'da zehirlenen 10 köpek öldü
Alkollü olduğu iddiasıyla kesilen ceza mahkeme kararıyla iptal edildiAlkollü olduğu iddiasıyla kesilen ceza mahkeme kararıyla iptal edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Down Cafe Edirne Çocuk Hakları Derneği Başkanı Nebahat Çavuş Engelsiz Mutfak Atölyesi Özel eğitim gören bireyler

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisi'ne büyük şok! Polisler Genel Merkez'de

Saadet Partisi'ne büyük şok! Polisler Genel Merkez'de

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Gökçe Bahadır bir gecede 100 bin TL kazandı!

Gökçe Bahadır bir gecede 100 bin TL kazandı!

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

İstanbul Valiliği'nden 'Ekrem İmamoğlu' iddiasına açıklama

İstanbul Valiliği'nden 'Ekrem İmamoğlu' iddiasına açıklama

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Kayseri Emniyeti'nden aranan şahıslara büyük operasyon

Kayseri Emniyeti'nden aranan şahıslara büyük operasyon

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
237 bin dolar değerinde! İstanbul'da yakalandı

237 bin dolar değerinde! İstanbul'da yakalandı

Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

Siirt'te polis aracı devrildi! Yaralılar var

Siirt'te polis aracı devrildi! Yaralılar var

ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyor

ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyor

Ankara'da 16 köpeğin zehirlenmesi olayında flaş gelişme

Ankara'da 16 köpeğin zehirlenmesi olayında flaş gelişme

Türkiye'nin en kötü gününü yaşattılar! 'Kimse yarının garantisini veremez'

Türkiye'nin en kötü gününü yaşattılar! 'Kimse garanti veremez'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.