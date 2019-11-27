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Engelsiz ressamdan “Umut: Duvarımdaki Renkler” Sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 17:14 | Son Güncelleme

Resme olan büyük yeteneğiyle dikkat çeken zihinsel engelli Muhammed Yalçın’ın “Umut: Duvarımdaki Renkler” Sergisi sanatseverlerle buluştu.

Resme olan büyük yeteneğiyle dikkat çeken zihinsel engelli Muhammed Yalçın’ın “Umut: Duvarımdaki Renkler” Sergisi sanatseverlerle buluştu. Evinin duvarına hayallerini çizerek başladığı resim yolculuğunda bugün bir sergi daha açan Yalçın, açılışta mutluluğunu ifade etti.
Ailesi ile birlikte Ankara’da yaşarken gittiği eğitimde resme yeteneği ortaya çıkan 4 kardeşin en küçüğü 30 yaşındaki engelli ressam Muhammed Yalçın bugün yaptığı resimlerle kendine hayran bırakıyor. Önce evinin duvarlarını tuval olarak kullanan zaman içinde yaşadığı evinin dışını da rengarenk bir yapıya kavuşturan Yalçın’ın “Umut: Duvarımdaki Renkler” isimli sergisi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde Şişli’de açıldı. Serginin açılışına yüzde yetmiş zihinsel engelli Muhammed Yalçın, babası Hasan Yalçın, Yalçın’ın hocası Harun Antakyalı ile çok sayıda sanatsever katıldı. Serginin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sanatseverler 30 çalışmayı dikkatle inceledi. Kimi vatandaşlar Yalçın’ın eserlerini fotoğraflarını çekti, engelsiz ressam ise evinin duvarına hayallerini çizerek başladığı resim yolculuğunda bugün bir sergi daha açmanın mutluluğunu ifade etti.

“Evde başladım, sergi açtım, mutluyum”
Resimlerini önce evinin duvarına yapmaya başladığını söyleyen engelsiz ressam Muhammed Yalçın, “Resimlerimde şapkalı adam, kedi, uğur böceği var. Evde başladım, evin duvarlarına yaptım. Sergi açtım, mutluyum” dedi.

“Biz Muhammed’den böyle şeyler beklemiyorduk”
Oğluna bu yolda her zaman destek olduklarını ifade eden Muhammed’in babası Hasan Yalçın, “Muhammed’in sergilerinde biz her zaman onunla gurur duyuyoruz. Muhammed bu işe 2009’da başladı, okulda iş eğitimi alıyordu. Sağ olsun Muhammed’i keşfeden Harun Antakyalı hocamız var. Gerçi o bize ‘ben hoca değilim, ben Muhammed’in arkadaşıyım’ diyor. Başlangıçta biz Muhammed’den böyle şeyler beklemiyorduk. Bizim de desteğimizle Muhammed buralara geldi. Doğuştan zihinsel engelli yüzde 70 raporu var. Okuma yazmayı da öğrenemedi ama resimleri yapıyor. Bir ismini yazabiliyor, resimlere imza olarak. Ben engelli çocukları olan ailelere desteklemelerini tavsiye edeceğim. Biz Muhammed ile bu yola çıktığımızda 4-5 tane arkadaşı vardı. Onları hepsi aileleri desteklemediği için bırakmak zorunda kaldı” diye konuştu.
Sergi 6 Aralık gününe kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

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