HABER

Engelsiz ulaşıma destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 11:57 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Engelsiz ulaşım konusunda Türkiye’de tüm ulaşım sistemlerimizde, engelli vatandaşlarımızın bu araçlardan faydalanması için gerekli her türlü tedbirleri alıyoruz" dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nda, "Çocukları Dinleyelim Hayatlarını Değiştirelim" projesi kapsamında 24 engelli çocuğun YHT ile uğurlanması programına katıldı.Engellilerden oluşan 24 kişilik gruba Ankara - Eskişehir Yüksek Hızlı Tren peronunda şapka ve atkı giydiren Bakan Turhan sonrasında çocukları trene uğurladı.

Engelsiz ulaşıma destek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Engelsiz ulaşım konusunda Türkiye’de tüm ulaşım sistemlerimizde, engelli vatandaşlarımızın bu araçlardan faydalanması için gerekli her türlü tedbirleri alıyoruz" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nda, "Çocukları Dinleyelim Hayatlarını Değiştirelim" projesi kapsamında 24 engelli çocuğun YHT ile uğurlanması programına katıldı.
Engellilerden oluşan 24 kişilik gruba Ankara - Eskişehir Yüksek Hızlı Tren peronunda şapka ve atkı giydiren Bakan Turhan sonrasında çocukları trene uğurladı. Tren içerisinde açıklamada bulunan Bakan Turhan, "Engelsiz ulaşım konusunda Türkiye’de tüm ulaşım sistemlerimizde, engelli vatandaşlarımızın bu araçlardan faydalanması için gerekli her türlü tedbirleri alıyoruz, düzenlemeleri ve yatırımları yapıyoruz. Bu insanlarımızın hayatın içerisinde olması için ve birlikte beraber yaşayabilmemiz için onlarlar ilgili araçlarımıza gerekli teknik donanımları yaptığımız gibi teşvik edici gerekli indirimleri de yapıyoruz" diye konuştu.
"Hükümet olarak bu konuda her türlü desteği verdiğimizi özellikle belirtmek isterim"
Hükümet olarak engellilere her türlü desteği verdiklerini ifade eden Bakan Turhan, "Onlar bizim toplumumuzun bir parçası. Hükümet olarak bu konuda her türlü desteği verdiğimizi özellikle belirtmek isterim. Bu konuda dünyada diğer ülkelere göre de çok iyi noktada olduğumuzu özellikle belirtmek isterim. Bu konuda bugün bu programa destek veren tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Projenin sürekliliğine değinen Bakan Turhan, hayat devam ettikçe projenin devam edeceğini söyledi.

Engelsiz ulaşıma destek

Engelsiz ulaşıma destek

Engelsiz ulaşıma destek

PARTNERGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleriGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleri
Şırnak'tan Barış Pınarı'na destek mesajıŞırnak'tan Barış Pınarı'na destek mesajı
Şehit babası, oğlunun katilinin bulunmasını istediŞehit babası, oğlunun katilinin bulunmasını istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tankların namlusu Münbiç'e çevrildi! Ankara'dan emir bekleniyor

Eller tetikte! Tankların namlusu Münbiç'e çevrildi

CHP Şişli İlçe Başkanlığı binasında hareketli dakikalar

CHP Şişli İlçe Başkanlığı binasında hareketli dakikalar

Son dakika: Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yapan 24 kişi tutuklandı

Sosyal medyada kara propagandaya 24 tutuklama

Antalya'da tecavüzcüsünü öldüren kadına 10 yıl hapis cezası!

Tecavüzcüsünü öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

Van'da dağa götürülmek istenen 2 çocuk polisin operasyonuyla kurtarıldı

Polisin operasyonuyla kurtarıldılar! Terör örgütüne darbe

Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı'nda 46 şehit verdi

Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı'nda 46 şehit verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.