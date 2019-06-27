"Engelsiz Üniversite Diyalog Zirvesi" başladı

Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED) Başkanı Emre Taşgın, "Eskiden 'Engelli öğrenciler için birkaç üniversiteyi erişilebilir yapalım ve herkes oraya gitsin' görüşü çokça dile getirilirdi. Neyse ki bugün 'Tüm üniversiteleri erişilebilir yapalım ve engelli öğrencilerimiz dilediğini tercih etsin' noktasındayız." dedi.

EGED tarafından yürütülen "Benimle Birlikte Engelsiz Üniversite" projesinin detayları ve erişilebilir üniversite sürecinin konuşulacağı "Engelsiz Üniversite Diyalog Zirvesi", Ankara'da bir otelde başladı.

Taşgın, açılışta yaptığı konuşmada, EGED'in kuruluş sürecinde açtıkları e-posta grubunun kısa sürede benimsendiğini ve farklı üniversitelerden öğrencilerin kendilerine destek verdiğini söyledi.

Görme engelliler dışında farklı engelli grubundan kişilerin de ilerleyen süreçte aralarına katılarak engellilerin üniversiteye erişebilmesi için çözüm önerilerini ortaya koyduğunu belirten Taşgın, "Bu proje kapsamında, kısa filmler ve erişilebilirlik hususunda mevcut durum analizini ortaya koyan raporlarımız ortaya çıktı." diye konuştu.