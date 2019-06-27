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"Engelsiz Üniversite Diyalog Zirvesi" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 12:40 | Son Güncelleme

Eğitimde Görme Engelliler Derneği Başkanı Emre Taşgın: - "Eskiden 'Engelli öğrenciler için birkaç üniversiteyi erişilebilir yapalım ve herkes oraya gitsin' görüşü çokça dile getirilirdi. Neyse ki bugün 'Tüm üniversiteleri erişilebilir yapalım ve engelli öğrencilerimiz dilediğini tercih etsin' noktasındayız"

Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED) Başkanı Emre Taşgın, "Eskiden 'Engelli öğrenciler için birkaç üniversiteyi erişilebilir yapalım ve herkes oraya gitsin' görüşü çokça dile getirilirdi. Neyse ki bugün 'Tüm üniversiteleri erişilebilir yapalım ve engelli öğrencilerimiz dilediğini tercih etsin' noktasındayız." dedi.

EGED tarafından yürütülen "Benimle Birlikte Engelsiz Üniversite" projesinin detayları ve erişilebilir üniversite sürecinin konuşulacağı "Engelsiz Üniversite Diyalog Zirvesi", Ankara'da bir otelde başladı.

Taşgın, açılışta yaptığı konuşmada, EGED'in kuruluş sürecinde açtıkları e-posta grubunun kısa sürede benimsendiğini ve farklı üniversitelerden öğrencilerin kendilerine destek verdiğini söyledi.

Görme engelliler dışında farklı engelli grubundan kişilerin de ilerleyen süreçte aralarına katılarak engellilerin üniversiteye erişebilmesi için çözüm önerilerini ortaya koyduğunu belirten Taşgın, "Bu proje kapsamında, kısa filmler ve erişilebilirlik hususunda mevcut durum analizini ortaya koyan raporlarımız ortaya çıktı." diye konuştu.

- "Engelli öğrencilerimiz diledikleri üniversiteleri tercih etsin"

Türkiye'nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ve Engelliler Kanunu'na değinen Taşgın, şu ifadeleri kullandı:

"Engelliler Kanunu'nu takip eden eden süreçte YÖK mevzuatında da önemli değişiklik oldu ve engelli öğrenci birimlerinin tüm üniversitelerde kurulması zorunlu hale geldi. 13 yıllık süreçte üniversitelerimizde oldukça fazla değişim yaşandığını hep birlikte görebiliyoruz. Eskiden 'Engelli öğrenciler için birkaç üniversiteyi erişilebilir yapalım ve herkes oraya gitsin' görüşü çokça dile getirilirdi. Neyse ki bugün 'Tüm üniversiteleri erişilebilir yapalım ve engelli öğrencilerimiz dilediğini tercih etsin' noktasındayız."

Taşgın, engelli öğrenciler olarak bir doküman oluşturup karar alıcı mercilere ulaştırmak yerine, konuyla ilgili tüm paydaşları bir araya getirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, "Öğrenciler olarak bir taslak oluşturduk. Ama diğer paydaşlarımız bu konuyla ilgili neler düşünüyorlar? Hep birlikte orta yolu bulup politika belgemizin nihai şeklini vereceğiz." dedi.

Proje Koordinatörü Deniz Gökçe'nin sunum yaptığı programa, YÖK Engelli Öğrenci Komisyonunda koordinatör Müyesser Aras, uzman Duygu Çandarlı ile Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Ertan Göv, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanı Mert Tunga Ekenci de konuşmacı olarak katıldı.

Öğrenciler, engelli öğrenci birim ile engellilik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bir araya geldiği program, yarın sona erecek. Zirve sonunda sonuç ve değerlendirme raporları katılımcılarla paylaşılacak.

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