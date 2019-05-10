TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, down sendromlu, otizmli, görme ve bedensel engellilerin oluşturduğu "Engelsiz Yaşam Korosu" konser verdi.
Engelliler Haftası kapsamında, Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği tarafından Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, engelli 30 vatandaşın yer aldığı koro, Türk Halk Müziği eserlerini icra etti.
Koro, yaklaşık bir saat boyunca sahnede kalarak, "Çanakkale", "Hey Onbeşli", "Mağusa Limanı" ve "Bahçe Duvarından Aştım" gibi türküleri seslendirdi.
Konser sonunda koro ayakta alkışlandı.
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