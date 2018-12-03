AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Engelli vatandaşlarımız için engellerin kaldırıldığı ve engelsiz yaşamın sağlandığı yeni bir Türkiye var. AK Parti iktidarı olarak tüm vatandaşlarımıza, kendi özelliklerine ve farklılıkların göre hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Temel hedefimiz insana hizmet etmek." dedi.

Usta, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kent merkezindeki Gökcem Konya Down Özel Çocuklar Eğitim ve Spor Kulübü Derneği tarafından açılan Konya Down Cafe'yi ziyaret etti. Burada engelli çocuklar, aileleri ve bu alanda faaliyet yürüten sivil toplum kuruşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Daha sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı desteğiyle faaliyete geçirilen Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'ni (SOBE) ziyaret eden Leyla Şahin Usta, Merkez'de eğitim alan çocuklara hediyeler vererek, onlarla bir süre sohbet etti.

Usta, ziyaretleriyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 Aralık'ın Dünya Engelliler Günü olarak değil, Dünya Engelsizler Günü olarak adlandırılması gerektiğini söyledi.