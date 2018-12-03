HABER

"Engelsiz yaşamın sağlandığı yeni bir Türkiye var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.12.2018 17:02 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: - "Engelli vatandaşlarımız için engellerin kaldırıldığı ve engelsiz yaşamın sağlandığı yeni bir Türkiye var. AK Parti iktidarı olarak tüm vatandaşlarımıza, kendi özelliklerine ve farklılıkların göre hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Temel hedefimiz insana hizmet etmek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Engelli vatandaşlarımız için engellerin kaldırıldığı ve engelsiz yaşamın sağlandığı yeni bir Türkiye var. AK Parti iktidarı olarak tüm vatandaşlarımıza, kendi özelliklerine ve farklılıkların göre hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Temel hedefimiz insana hizmet etmek." dedi.

Usta, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kent merkezindeki Gökcem Konya Down Özel Çocuklar Eğitim ve Spor Kulübü Derneği tarafından açılan Konya Down Cafe'yi ziyaret etti. Burada engelli çocuklar, aileleri ve bu alanda faaliyet yürüten sivil toplum kuruşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Daha sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı desteğiyle faaliyete geçirilen Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'ni (SOBE) ziyaret eden Leyla Şahin Usta, Merkez'de eğitim alan çocuklara hediyeler vererek, onlarla bir süre sohbet etti.

Usta, ziyaretleriyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 Aralık'ın Dünya Engelliler Günü olarak değil, Dünya Engelsizler Günü olarak adlandırılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de engelli olarak bilinen özel insanlara artık farklı bir bakış açısının bulunduğunu vurgulayan Usta, "Engelli vatandaşlarımız için engellerin kaldırıldığı ve engelsiz yaşamın sağlandığı yeni bir Türkiye var. AK Parti iktidarı olarak tüm vatandaşlarımıza, kendi özelliklerine ve farklılıkların göre hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Temel hedefimiz insana hizmet etmek. Engeli var mı, yok mu ayırt etmiyoruz." diye konuştu.

Usta, herkesi engelli bireylere karşı daha duyarlı olmaya davet etti.

- "Engelli çocuğa sahip aileler kendi içine kapanmasın"

Devletin, engelli bireyler için birçok imkan ve hizmet sunduğuna dikkati çeken Usta, "Engelli çocuğa sahip aileler kendi içine kapanmasın. Onlar için yapılan pek çok destek ve çalışmalar var. Bunların hepsinden faydalanabilmek için kurumlarımızla iletişime geçmeliler. Bu vatandaşlarımızı topluma kazandırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Engellilere yönelik toplumsal bilincin oluşmasına önem verdiklerini belirten Usta, şunları söyledi:

"Bugün Konya'mızda engellerin kaldırıldığı ve engelsiz yaşamın sağlandığı özel iki mekanımızı ziyaret ettik. Bu örnekler ülkemizde çoğalmalıdır. Belediyelerimiz sosyal sorumluluk projesi olarak bu tarz hizmetleri artırmalıdır. Diğer belediyeler Konya'ya gelerek bu merkezleri inceleyebilir."

PARTNERSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden KadınSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden Kadın
CHP'li Öztrak: İmamoğlu çok başarılı belediye başkanlarımızdan biridirCHP'li Öztrak: İmamoğlu çok başarılı belediye başkanlarımızdan biridir
Kayseri'de CHP ilçe binasına saldırı (2)Kayseri'de CHP ilçe binasına saldırı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3 aralık dünya engelliler günü Konya Leyla Şahin Usta

En Çok Okunan Haberler

'Maceracı' ifadede döküldü! İsimlerini tek tek sıraladı

'Maceracı' ifadede döküldü! İsimlerini tek tek sıraladı

Süleyman Soylu'dan Suriyelilerle ilgili flaş sözler! 'İkinci aşamadayız' dedi ve...

Süleyman Soylu'dan Suriyelilerle ilgili flaş sözler! 'İkinci aşamadayız' dedi ve...

Ahmet Çakar: Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı tekrar edilmeli

Ahmet Çakar: Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı tekrar edilmeli

MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 2 - 2 Kasımpaşa (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 2 - 2 Kasımpaşa (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

iPhone müjdesi! Büyük indirim geldi

iPhone müjdesi! Büyük indirim geldi

Gezici Araştırma Şirketi'nin Muğla için yaptığı ankette dikkat çeken sonuçlar!

Gezici Araştırma Şirketi'nin Muğla için yaptığı ankette dikkat çeken sonuçlar!

İlginizi Çekebilir

İttifakta 'WhatsApp' çatlağı! MHP'li başkan gruba eklenince ortaya çıktı

İttifakta 'WhatsApp' çatlağı! MHP'li başkan gruba eklenince ortaya çıktı

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları belli oldu iddiası!

İşte AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'yı sarsan iddia! Bir açıklama da MHP cephesinden geldi

Ankara'yı sarsan iddia! Bir açıklama da MHP cephesinden geldi

Son günlerin en çok konuşulan ismi! Böyle duyurdular: İYİ Parti'ye geçiyor

Son günlerin çok konuşulan ismi! 'İYİ Parti'ye geçiyor'

Kayseri'de CHP ilçe binasına saldırı

CHP binasına saldırı! Yerle bir edilmiş

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçti

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması

Özgür Demirtaş'la Enver Aysever birbirine girdi!

Özgür Demirtaş'la Enver Aysever birbirine girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.