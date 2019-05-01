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"Engelsiz yazarlar" Kocaeli Kitap Fuarı'nda

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 12:57 | Son Güncelleme

Engelli yazarlar Erdal Yalçın ve Murat Sarıoğlu, 11. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında okurlarıyla bir araya geldi

KOCAELİ (AA) - Engelli yazarlar Erdal Yalçın ve Murat Sarıoğlu, 11. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında okurlarıyla buluştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen Kocaeli Kitap Fuarı, engelli yazarlara da olanak sağlıyor.

Engelli yazarlar Erdal Yalçın ve Murat Sarıoğlu da Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında okurlarıyla bir araya geldi.

Erdal Yalçın (44), yaptığı açıklamada, 2 yaşında beyin felci geçirerek yüzde 95 engelli olduğunu belirtti.

Tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdürmeye devam ettiğini aktaran Yalçın, en büyük hayalinin bir kitap yazabilmek olduğunu kaydetti.

- "Tek kolumu kullanarak 17 kitap yazdım"

Çocukluğundan beri okumayı ve yazmayı çok sevdiğini aktaran Yalçın, "Çocukluğumdan beri yazma hevesim vardı. Bir tane yazmak istedim, 17 tane yazmak nasip oldu. " ifadesini kullandı.

Tek kolunu kullanarak 17 kitap yazan Erdal Yalçın, dört yıldır Kocaeli Kitap Fuarı'nın misafiri olduğunu bildirdi.

Dört yıldır kitaplarını insanlara tanıtan Yalçın, "Her zaman insanlara nasıl faydalı olabileceğimi düşündüm ve kitap yazarak faydalı olabileceğime karar verdim. Ben hiç okula gitmedim ama okumaya olan sevgim sayesinde şimdi üniversite öğrencisiyim." değerlendirmesinde bulundu.

- "İnsanlara anlatamadıklarımı kağıtlara anlatıyorum"

Doğuştan bedensel engelli olan 23 yaşındaki Murat Sarıoğlu da 10 yıldır diyalize girdiğini belirtti.

Sakarya Hendek'te yaşayan Sarıoğlu, okuma ve yazmaya olan sevgisi sayesinde, diyalize girdiği zamanları şiir yazarak değerlendirdiğini anlattı.

Tüm şiirlerini "Vuslat-ı Dem" ismini verdiği ilk şiir kitabında toplayan Sarıoğlu, şunları kaydetti:

"Ben yazdığım zamanlarda insanlara buradayım, ben de varım diyorum. İçimdekileri, duygularımı, düşüncelerimi kağıda döküyorum. İnsanlara anlatamadıklarımı kağıtlara anlatıyorum."

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