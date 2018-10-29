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Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 08:01 | Son Güncelleme

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, bugün açıklanması beklenen 3. Havalimanının isminin 'Recep Tayyip Erdoğan' olması gerektiğini ifade etti. 'Yağ çekmiyorum' diyen Ardıç, 'Bilenler bilirler, burnum yere düşse eğilip de almam' dedi.

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Gazeteci Engin Ardıç "Bu gol ofsayt olabilir" başlığıyla kaleme aldığı yazısında 3. Havalimanının isminin 'Recep Tayyip Erdoğan' olması gerektiğini ifade etti.

İşte Ardıç'ın yazısındaki ilgili bölüm;

Belki de bu yazı yayınlandığında iş bitmiş, isim açıklanmış olacak, ofsayta düşeceğiz... Yazı çöpe gidecek...

Ama biz gene de düşüncemizi belirtelim, siz de lütfen okuyunuz.

Konu, İstanbul'un yeni havaalanı. Yarın açılıyor. Ne isim konacak?

Muhalefet elbette "Atatürk" diye bastırdı. Başka türlüsü beklenemezdi. (Taksici soracak: "Yeni Atatürk'e mi eski Atatürk'e mi abi?")

Bir gazeteci hanım da "Abdühamid" diye ortalığı babaladı, sonra tuttu özür diledi.

engin-ardic

Hakçası, yeni havaalanının ismi "Recep Tayyip Erdoğan" olmalıdır.

Yağ çekmiyorum. Hayatımda hiçkimseye yağcılık yapmadım çok şükür. Bilenler bilirler, burnum yere düşse eğilip de almam.

Fakat "akıl ve mantık" RTE ismini arıyor...

Çünkü "eser sahibi" odur. Böyle bir eseri Kılıçdaroğlu, bırakın ortaya çıkarmayı, rüyasında bile göremezdi.

Lakin, bu ismin Erdoğan'ın "sağlığında" konması da yakışık almaz.

Gerçi bu memlekette daha "sağlığında heykelini diktiren" de görülmüştür ama...

O başka. O, Atatürk.

İsmet Paşa paralara sağlığında kendi resmini koydurur, doğal karşılanır ("İsmetçi" bir gazeteci paşaya bunu sormuş, paşa da "devlette devamlılığı vurgulamak için yapmıştım" demiş...)

Ama devlette devamlılığı vurgulamak için aynı şeyi Celal Bayar yapsaydı kıyameti koparırdınız, öyle değil mi?

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