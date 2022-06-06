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Engin Akyürek'in yeni dizisi Kaçış'tan çarpıcı fragman! Savaş muhabirini canlandırıyor

06.06.2022 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engin Akyürek’in başrolünde oynadığı Kaçış dizisi seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. 14 Haziran’da Türkiye’de yayın hayatına başlayacak olan dijital yayın platformu Disney Plus'un ilk yerli orijinal dizisi Kaçış'ın yeni fragmanı ve karakter posterleri de yayınlandı. Engin Akyürek ise iddialı dizide bir savaş muhabirini canlandırıyor.

Engin Akyürek'in yeni dizisi Kaçış'tan çarpıcı fragman! Savaş muhabirini canlandırıyor

Yapımcılığını O3 Medya ve Same Film’in üstlendiği, hikayesini Engin Akyürek’in kaleme aldığı, senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı ve yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu Disney+’ın merakla beklenen orijinal dizisi ‘Kaçış’ın yeni fragmanı ve karakter posterleri yayınlandı.
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Fragmanda dizinin duygu ve aksiyon dolu atmosferine dair farklı sahneleri gözler önüne seriliyor. Yeni fragman ile beraber Engin Akyürek’in canlandıracağı Mehmet karakteriyle ilgili detaylar biraz daha ortaya çıkarken, sınırın diğer tarafında bir terör örgütünün eline esir düşenlerin çaresizliklerine ve geri dönme ümitlerine dair anlar ise merakı giderek artırıyor.

Sınır ötesine gizlice geçen bir grup gazetecinin baskın sonucu radikal terör örgütünün eline düşmeleri, sonrasında yaşadıkları dramları, değişimleri ve kaçış hikayeleri ile izleyenleri derinden etkileyecek dizinin kadrosunda Engin Akyürek, İrem Helvacıoğlu, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Levent Ülgen gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

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ENGİN AKYÜREK GAZETECİ ROLÜNDE

‘Kaçış’; savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin; araştırma yapmak üzere bir Ezidi köyüne gelip bir baskın sonucu radikal terör örgütünün eline düşmeleriyle başlıyor. Araştırma ekibinin kurtulmak için vereceği zorlu mücadeleyi ve Orta Doğu’da yaşanan insanlık dramını farklı bir bakış açısıyla sunacak dizi, platformun açılışıyla beraber 14 Haziran’da Disney+’ta yerini alacak.

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Engin Akyürek
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