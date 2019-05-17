MAGAZİN

Engin Akyürek'ten itiraf!

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.05.2019 13:54 | Son Güncelleme

Önümüzdeki sezon bir dizide rol almayı istediğini her fırsatta dile getiren Engin Akyürek, "Bergüzar Korel'le olursa çok iyi olur" itirafından bulundu.

Engin Akyürek'ten itiraf!

Engin Akyürek geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada önümüzdeki sezon mutlaka ekranda olmak istediğini dile getirmişti. Yakışıklı oyuncunun bu sözleri hayranlarını heyecanlandırmaya yetti. Akyürek'in partnerinin kim olacağı konusu şimdiden konuşmaya başlandı. Oyuncudan da bu yönde herkesi şaşırtacak bir öneri geldi.

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'BERGÜZAR'LA OLSA ÇOK İYİ OLUR'

Önceki gün Bergüzar Korel’in “Kızlar ve Oğlanlar” oyununu izlemeye giden Akyürek, önümüzdeki sezon için netleşmiş bir işinin olmadığını söylerken mutlaka ekranda olma isteğini de tekrar yeniledi. Bunun üzerine magazin gazetecileri oyuncuya, "Bergüzar Korel'le bir dizide rol almak ister misiniz?" diye sordu. Akyürek bu soruya, "Bergüzar'la olursa çok iyi olur" cevabını verdi.

'BİRLİKTE ROL ALMIŞLARDI'

İkili, 'Bir Aşk İki Hayat' isimli sinema filminde birlikte rol almışlardı. Bergüzar Korel daha önce Engin Akyürek'le çekimler esnasında çok iyi anlaştıklarını söylemişti. (Gecce)


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Anahtar Kelimeler:
Engin Akyürek Bergüzar Korel

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