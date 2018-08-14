Engin Akyürek'ten müjde

Sanat\u00e7\u0131, Karen Schwarz'\u0131n program\u0131na konuk oldu. 36 ya\u015f\u0131ndaki oyuncu, hayat\u0131n\u0131 anlatan bir kitap yazaca\u011f\u0131n\u0131 ve kitab\u0131n \u0130spanyolca'ya \u00e7evrilece\u011fini duyurdu..\nPARTNER\u0130znik'te bulundu! Hristiyanl\u0131\u011f\u0131 kutsal mekan\u0131yd\u0131Robin Wright ile Clement Giraudet evlendi Kenan I\u015f\u0131k yeniden g\u00fcndemde\u2026 Kenan I\u015f\u0131k\u2019\u0131n sa\u011fl\u0131k durumu nas\u0131l?
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