MAGAZİN

Engin Akyürek'ten müjde

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.08.2018 12:17 | Son Güncelleme

'Çocuklar Sana Emanet' filminin galası için önceki hafta Peru'ya giden Engin Akyürek, müjdeyi verdi!

Engin Akyürek'ten müjde

Sanatçı, Karen Schwarz'ın programına konuk oldu. 36 yaşındaki oyuncu, hayatını anlatan bir kitap yazacağını ve kitabın İspanyolca'ya çevrileceğini duyurdu..

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Engin Akyürek Peru kitap çıkaracak

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