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Engin Akyürek ve Demet Özdemir'i buluşturan Adım Farah'ta yeni gelişme

02.01.2023 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Özdemir ile Engin Akyürek'i buluşturan Adım Farah dizisinin çekimleri bu hafta başlıyor. Projede oyuncuların canlandıracağı karakterler belli oldu.

Engin Akyürek ve Demet Özdemir'i buluşturan Adım Farah'ta yeni gelişme

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Demet Özdemir ile Engin Akyürek’i buluşturan Adım Farah dizisi bu hafta sete çıkıyor. Recai Karagöz’ün yönetmen koltuğuna oturacağı dizide Demet Özdemir İran asıllı göçmen bir temizlikçi olan Farah’ı, Engin Akyürek mafya adına çalışan Tahir’i, Fırat Tanış komiser Mehmet’i, aynı zamanda Mehmet’in kardeşi olan Derya Pınar Ak, Farah’ın oğlu Kerimşah’ın arkadaşı Gönül'ü, Ali Sürmeli Mehmet ve Gönül’ün babası Süleyman'ı, Lale Başar Mehmet ve Gönül'ün annesi Perihan'ı, Mustafa Avkıran Tahir’in patronu “Ali Galip”i, Senan Kara Ali Galip’in eşi Vera”yı, Oktay Çubuk Vera ve Ali Galip’in oğlu Kaan'a hayat verecek.

Hasta oğlunu iyileştirmek için mücadele veren Farah’ın tanık olduğu cinayet tüm hayatını değiştirecek ve kendisini bir anda mafyanın kirli oyunlarının içinde bulacak. Dizide Kemal Burak Alper ile Mert Doğan da yer alıyor. Kerimşah’a hayat verecek çocuk oyuncu ise bu hafta belli olacak.

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Demet Özdemir Engin Akyürek Oyuncu amanda

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