Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu'nun dizisi Kaçış'ın hazırlıkları başladı!

Son olarak Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde rol alan Engin Akyürek, Kaçış dizisiyle hayranlarıyla buluşacak. Türkiye pazarına girmeye hazırlanan Disney Plus için çekilecek olan Kaçış, 2022 yılında ekranlarda olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin kadrosuna son olarak ünlü oyuncu çift Adem Yılmaz ile eşi Sezgin Uzun Bekiroğlu da katıldı.

Hikayesi de Engin Akyürek’e ait dizi 8 bölümden oluşacak ve Kasım sonunda sete çıkacak.

Kaçış dizisinin yapımını Same Film ile O3 Medya tarafından üstleniyor. Dizinin başrol oyuncuları Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu, iki savaş muhabirini canlandıracak.



