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Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu'nun dizisi Kaçış'ın hazırlıkları başladı!

24.11.2021 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Engin Akyürek, Sefirin Kızı'nın ardından yeni diziyle ekranlara dönüyor. Yeni yılda Türkiye'ye gelecek olan Disney Plus için çekilecek Kaçış isimli dizide başrol oynayacak olan Engin Akyürek, bir savaş muhabirini canlandıracak. Akyürek dizide, güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu ile başrolü paylaşacak.

Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu'nun dizisi Kaçış'ın hazırlıkları başladı!

Son olarak Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde rol alan Engin Akyürek, Kaçış dizisiyle hayranlarıyla buluşacak. Türkiye pazarına girmeye hazırlanan Disney Plus için çekilecek olan Kaçış, 2022 yılında ekranlarda olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin kadrosuna son olarak ünlü oyuncu çift Adem Yılmaz ile eşi Sezgin Uzun Bekiroğlu da katıldı.
Hikayesi de Engin Akyürek’e ait dizi 8 bölümden oluşacak ve Kasım sonunda sete çıkacak.

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Kaçış dizisinin yapımını Same Film ile O3 Medya tarafından üstleniyor. Dizinin başrol oyuncuları Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu, iki savaş muhabirini canlandıracak.

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Anahtar Kelimeler:
Engin Akyürek İrem Helvacıoğlu
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