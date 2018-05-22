Engin Akyürek'e kancayı taktı!

Daha önce Can Yaman'la birliktelik yaşayan genç oyuncunun Engin Akyürek'e abayı yaktığı konuşuluyor.
Adım adım Engin Akyürek'i takip ediyor
1 / 7
26 yaşındaki güzel oyuncu, ‘Kara Para Aşk’ dizisindeki eski rol arkadaşını adım adım takip ettiği iddia ediliyor.
2 / 7
Kendisi gibi oyuncu olan Can Yaman'la 8 aylık aşkı Aralık 2017'de biten Bestemsu Özdemir'in, Engin Akyürek'e abayı yaktığı konuşuluyor.
3 / 7
Can Yaman'la ayrıldıktan sonra adı Çağatay Ulusoy'la anılan 26 yaşındaki güzel, aşk hayatında uzun süredir sessizdi.
4 / 7
Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Bestemsu Özdemir, 2014-2015'te atv'de ekrana gelen 'Kara Para Aşk' dizisindeki rol arkadaşı Akyürek'i aşka ikna etmek için yoğun çaba harcıyor.
5 / 7
Bestemsu Özdemir, kendisinden 10 yaş büyük olan Engin Akyürek'i adeta adım adım takip ediyor...
6 / 7
Anadolu Yakası'nda oturan Akyürek'le görüşmek için bin dereden su getiren Özdemir'in, ortak dostlarını devreye soktuğu da öne sürülüyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum