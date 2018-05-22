Engin Akyürek'e kancayı taktı!

Daha önce Can Yaman'la birliktelik yaşayan genç oyuncunun Engin Akyürek'e abayı yaktığı konuşuluyor.

26 yaşındaki güzel oyuncu, ‘Kara Para Aşk’ dizisindeki eski rol arkadaşını adım adım takip ettiği iddia ediliyor.

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Kendisi gibi oyuncu olan Can Yaman'la 8 aylık aşkı Aralık 2017'de biten Bestemsu Özdemir'in, Engin Akyürek'e abayı yaktığı konuşuluyor.