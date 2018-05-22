MAGAZİN

Engin Akyürek'e kancayı taktı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.05.2018 11:58 | Son Güncelleme

26 yaşındaki güzel oyuncu Bestemsu Özdemir, Kara Para Aşk'taki rol arkadaşı Engin Akyürek'i sıkı takibe aldı.

Daha önce Can Yaman'la birliktelik yaşayan genç oyuncunun Engin Akyürek'e abayı yaktığı konuşuluyor.

Adım adım Engin Akyürek'i takip ediyor

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26 yaşındaki güzel oyuncu, ‘Kara Para Aşk’ dizisindeki eski rol arkadaşını adım adım takip ettiği iddia ediliyor.
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Kendisi gibi oyuncu olan Can Yaman'la 8 aylık aşkı Aralık 2017'de biten Bestemsu Özdemir'in, Engin Akyürek'e abayı yaktığı konuşuluyor.
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Can Yaman'la ayrıldıktan sonra adı Çağatay Ulusoy'la anılan 26 yaşındaki güzel, aşk hayatında uzun süredir sessizdi.
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Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Bestemsu Özdemir, 2014-2015'te atv'de ekrana gelen 'Kara Para Aşk' dizisindeki rol arkadaşı Akyürek'i aşka ikna etmek için yoğun çaba harcıyor.
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Bestemsu Özdemir, kendisinden 10 yaş büyük olan Engin Akyürek'i adeta adım adım takip ediyor...
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Anadolu Yakası'nda oturan Akyürek'le görüşmek için bin dereden su getiren Özdemir'in, ortak dostlarını devreye soktuğu da öne sürülüyor.
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bestemsu özdemir Engin Akyürek

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