Engin Altan Düzyatan: ABD'nin Captain America'sı varsa...

Düzyatan, uzun yıllar aralıksız olarak çekimlerin sürdüğü Diriliş Ertuğrul dizisi ile ilgili olarak, "Dizimizin Anadolu'nun yeni şekillendiği bir dönemde geçmesi, küçük beylikler arasındaki güç savaşları ve büyük bir imparatorluğun kurulma evresi konu olarak da izleyicilerimiz de büyük bir merak uyandırdı.

Düzyatan, "Türkiye, ABD'den sonra dünyaya en çok dizi ihraç eden ülke. Dizilerimiz 140'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor. Bu sayede, dünyada Türk dizilerini izleyen insanların ülkemize olan ilgisi ve ülkemizi görme arzusu, merakı artıyor. Sadece dizi setlerini ziyaret etmek için bile birçok turist ülkemizi ziyaret ediyor." dedi.

Bunun yanında, Ertuğrul hak, adalet ve merhamet kavramlarını bir arada bulunduran ve bu uğurda savaşan bir kahraman. ABD'nin Captain America'sı varsa, bizim de Ertuğrul'umuz var. Dünyada olup biten adaletsizliklerin karşısında böyle bir kahramanın olması sanırım herkese sıcak geldi. Ve tabi ki set işçisinden yönetmene kadar tüm ekibin işe olan inancı ve özverisi bunlara ek olarak da görsel alanda sunduğumuz yeniliklere ve kurmaya çalıştığımız dünya da eklenince her şey gerçekçi oldu.

Tüm bu özveri, İngiliz metro dergisinde hakkında makaleler çıkan, neredeyse dünyanın tüm kıtalarında yayınlanan, başta Netflix olmak üzere birçok Pay TV'de yer alan bir yapı olmamızı sağladı" ifadelerini kullandı.



