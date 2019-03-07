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Engin Altan Düzyatan: ABD'nin Captain America'sı varsa...

DİZİ HABERLERİ  | 07.03.2019 09:40 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey karakterini oynayan Engin Altan Düzyatan, Frankfurter Allgemeine Zeitung'a konuştu. Düzyatan "ABD'nin Captain America'sı varsa, bizim de Ertuğrul'umuz var" diyerek meydan okudu.

Engin Altan Düzyatan: ABD'nin Captain America'sı varsa...

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey karakterini oynayan Engin Altan Düzyatan, Frankfurter Allgemeine Zeitung'a yaptığı açıklamada yaklaşık 15 yıldır Türk dizilerinin dünyanın çeşitli ülkelerinden, farklı kıtalardan talep görür hale geldiğini söyledi.

"DİZİ SETİ İÇİN TURİST GELİYOR"

Düzyatan, "Türkiye, ABD'den sonra dünyaya en çok dizi ihraç eden ülke. Dizilerimiz 140'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor. Bu sayede, dünyada Türk dizilerini izleyen insanların ülkemize olan ilgisi ve ülkemizi görme arzusu, merakı artıyor. Sadece dizi setlerini ziyaret etmek için bile birçok turist ülkemizi ziyaret ediyor." dedi.

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"ABD'NİN CAPTAİN AMERİCA'SI VARSA BİZİM DE ERTUĞRUL'UMUZ VAR"

Düzyatan, uzun yıllar aralıksız olarak çekimlerin sürdüğü Diriliş Ertuğrul dizisi ile ilgili olarak, "Dizimizin Anadolu'nun yeni şekillendiği bir dönemde geçmesi, küçük beylikler arasındaki güç savaşları ve büyük bir imparatorluğun kurulma evresi konu olarak da izleyicilerimiz de büyük bir merak uyandırdı.

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Bunun yanında, Ertuğrul hak, adalet ve merhamet kavramlarını bir arada bulunduran ve bu uğurda savaşan bir kahraman. ABD'nin Captain America'sı varsa, bizim de Ertuğrul'umuz var. Dünyada olup biten adaletsizliklerin karşısında böyle bir kahramanın olması sanırım herkese sıcak geldi. Ve tabi ki set işçisinden yönetmene kadar tüm ekibin işe olan inancı ve özverisi bunlara ek olarak da görsel alanda sunduğumuz yeniliklere ve kurmaya çalıştığımız dünya da eklenince her şey gerçekçi oldu.

Tüm bu özveri, İngiliz metro dergisinde hakkında makaleler çıkan, neredeyse dünyanın tüm kıtalarında yayınlanan, başta Netflix olmak üzere birçok Pay TV'de yer alan bir yapı olmamızı sağladı" ifadelerini kullandı.


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Engin Altan Düzyatan Captain America Diriliş Ertuğrul

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