HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Engin Altan Düzyatan büstü' olay olmuştu! Açıklama geldi

'Engin Altan Düzyatan büstü' olay olmuştu! Açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2020 22:39 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na konulan Ertuğrul Gazi büstünün, Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'a benzetilerek tasvir edilmesinin kendilerini de rahatsız ettiğini ve aynı gün söz konusu büstün kaldırıldığını bildirdi.

'Engin Altan Düzyatan büstü' olay olmuştu! Açıklama geldi

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Tarihinin Önemli Şahsiyetlerini Anma Projesi" kapsamında yaptırdıkları büstlerden "Ertuğrul Gazi" büstünün, Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'a benzetilerek tasvir edilmesinin kendilerini de rahatsız ettiği belirtildi.

Aynı gün söz konusu büstün kaldırıldığına işaret edilen açıklamada, "Konu ile ilgili ihmali bulunan sorumlular hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Gösterilen hassasiyetten dolayı tüm kamuoyuna teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin "Türk Tarihinin Önemli Şahsiyetlerini Anma Projesi" kapsamında Türk tarihinde önemli yere sahip 20 isme ait büst yaptırılarak 4 Haziran'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yerleştirilmişti.

Çalışma kapsamında büstleri yapılan isimler şöyle:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Abdülhamit, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Osman Bey, Alparslan, Oğuzhan, Metehan, Cengizhan, Atilla, Ertuğrul Gazi, Alaaddin Keykubat, Şeyh Şamil, Dede Korkut, Mimar Sinan, Yunus Emre, Timur, Ahmet Yesevi, Mehmet Akif Ersoy, İbni Sina."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERStriptiz kulübünden, salgın sebebiyle yeni uygulama! Striptiz kulübünden, salgın sebebiyle yeni uygulama!
Henüz 20 yaşındaydı! Kalp krizinden hayatını kaybettiHenüz 20 yaşındaydı! Kalp krizinden hayatını kaybetti

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan güldüren cevap!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan güldüren cevap!

Acı haberi alınca hastaneyi savaş alanına çevirdiler

Acı haberi alınca hastaneyi savaş alanına çevirdiler

Bikini hali olay olmuştu! Sevgilisi mahkeme kararını paylaştı

Bikini hali olay olmuştu! Sevgilisi mahkeme kararını paylaştı

Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştı

Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştı

Termometreler patladı! Sokaklar boş kaldı

Termometreler patladı! Sokaklar boş kaldı

'En başarılı belediye başkanları' anketi! Listenin başındaki isim...

'En başarılı belediye başkanları' anketi! Listenin başındaki isim...

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Emekli polis siteyi kan gölüne çevirdi

Emekli polis siteyi kan gölüne çevirdi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı

Dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı

Uğur Dündar yazısı kriz yarattı! Yayından kaldırıldı ardından...

Uğur Dündar yazısı kriz yarattı! Yayından kaldırıldı ardından...

Diğer Haberler
Bakan Koca uyarmıştı ama... Yine aynı görüntü

Bakan Koca uyarmıştı ama...

Kahramanmaraş'ta 20 yaşındaki genç kız kalp krizinden hayatını kaybetti

Henüz 20 yaşındaydı! Kalp krizinden hayatını kaybetti

Eski ve yeni eşinin kavgasını ayırmak isterken canından oldu

Eski ve yeni eşinin kavgasını ayırmak isterken canından oldu

Mardin’de kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Mardin’de kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Sosyal medyanın gündemine oturdu! 13 yaşındaki çocuğa ters kelepçe taktılar

13 yaşındaki çocuğa ters kelepçe taktılar

Kocası tarafından bıçaklandı, komşusuna sığındı ama...

Kocası tarafından bıçaklandı, komşusuna sığındı ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.